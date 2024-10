Sconcerto nel Palazzo, il silenzio degli investigatori 

«Ci spiace, su questa vicenda al momento non si può dire nulla». Inutile cercare di chiedere informazioni sul blitz di ieri mattina in Corte d’appello da parte degli agenti della Squadra Mobile, della Scientifica e della Polizia Postale. Un cordone di silenzio e riservatezza ha circondato da subito le indagini e gli interrogatori che si sono svolti in un’altra ala del Palazzo di Giustizia, con la pm Diana Lecca impegnata a far chiarezza su chi potrebbe essersi introdotto nelle stanze dell’Ufficio Elettorale Centrale.

Bocche cucite sia da parte degli investigatori della Procura che in Procura Generale, mentre in tanti ieri si sono incuriositi nel vedere, al secondo piano, il viavai degli agenti con le pettorine della “Squadra Sopralluoghi”: entravano e uscivano dalle stanze con le mani protette dai guanti blu in lattice, attrezzati di tutto punto per effettuare i rilievi sulle superfici rilievi. Non è certo, ma sembra siano anche state prese le impronte digitali di alcuni dipendenti così da verificare se ce ne siano anche di estranei.

Intenso il lavoro anche degli agenti della Squadra Mobile che hanno sentito alcune persone informate sui fatti e chiesto l’acquisizione dei filmati delle decine di telecamere a circuito chiuso disseminate in ogni angolo del Palazzo di Giustizia. Impossibile avere dettagli sull’inchiesta, appena iniziata. Solo nelle prossime ore, terminato l’inventario e il controllo delle telecamere di sicurezza, sarà possibile chiarire cosa sia realmente accaduto.

RIPRODUZIONE RISERVATA