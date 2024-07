Scomunica per Viganò  

città del Vaticano. La scomunica era annunciata: monsignor Carlo Maria Viganò, ex diplomatico del Vaticano, in passato responsabile della prestigiosa Nunziatura negli Stati Uniti, è fuori dalla Chiesa cattolica. Lo ha deciso il dicastero della Dottrina della fede: «Sono note le sue affermazioni pubbliche dalle quali risulta il rifiuto di riconoscere e sottomettersi al Sommo Pontefice» ma anche la negazione «della legittimità e dell'autorità magisteriale del Concilio ecumenico vaticano II». Per Viganò è dunque scattata la scomunica «latae sententiae», cioè automatica, per il solo fatto di avere commesso il delitto di scisma.

Viganò, coinvolto in un processo penale extragiudiziale, aveva deciso di non presentarsi e non difendersi. «Non riconosco l'autorità né del tribunale che pretende di giudicarmi, né del suo Prefetto, né di chi lo ha nominato», ha scritto in un lungo comunicato intitolato “J'accuse”. Adesso l’epilogo.

