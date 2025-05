Scomparve 15 anni fa, morte presunta ma resta il mistero dei conti 

Alba del 31 maggio 2010, Gavino Derosas esce dal suo appartamento, in via Ferrara, a Olbia. Ha 50 anni, capelli brizzolati, indossa abbigliamento sportivo, porta con sè il telefonino. La sua compagna, i parenti, gli amici, non lo vedranno più. Il Tribunale di Tempio, così come prevede la legge, ha depositato la sentenza che dichiara la morte presunta dell’uomo. Un provvedimento inevitabile, l’ultima traccia di Derosas è la prova di una chiamata partita dal suo smartphone il pomeriggio del 31 maggio 2010, probabilmente mentre l’uomo si trovava sulla strada tra Porto San Paolo e San Teodoro. Caso chiuso? Neanche per idea, la morte presunta non scioglie nessuno dei nodi della scomparsa del dipendente della sede olbiese di Auchan. Lo dicono gli stessi atti della procedura ultimata dai giudici di Tempio. La circostanza segnalata al Tribunale di Tempio è quella che nel 2018 portò all’apertura di una inchiesta, un fatto mai chiarito. La sorella di Gavino Derosas, Lucia, segnalò operazioni sui conti bancari dello scomparso, accessi ai depositi che solo la persona scomparsa avrebbe potuto fare. Nel 2018 l’istituto di credito del quale Derosas era cliente non poté fornire alcun dato ai familiari dell’uomo, perché per la banca (non essendoci prova o la dichiarazione del decesso) non era possibile violare le disposizioni della privacy. Ora però il quadro è cambiato. L’avvocato Giuseppe De Meo è il legale di Lucia Derosas, è lei la parente più prossima di Gavino, i genitori dell’uomo sono morti. De Meo, contattato ieri, non ha voluto rilasciare dichiarazioni, ha confermato però di avere un mandato per svolgere indagini sul caso. La storia di Gavino Derosas è tutt’altro che finita.

