«Scomparso un monolite del Neolitico» 

Il ritrovamento è di sei anni fa: un monolite del Neolitico scoperto nella località Matt’e Masonis, nella campagna di Selargius, da Carlo Desogus, archeologo per passione, ex ispettore onorario per la Soprintendenza archeologia e da sempre impegnato nella ricerca storica sulla Sardegna e sulla sua Selargius.

«Il monile è sparito», dice dopo una sua recente visita nella zona, accompagnato da alcuni amici e appassionati di storia locale. «Proprio lì vicino anni fa avevo trovato il reperto più antico del territorio di Selargius, che risale a oltre 8mila anni fa, e questo particolare e antico pezzo di roccia potrebbe risalire a quel periodo. Ecco perché è importante per ricostruire la storia isolana». Da qui l’appello a chiunque lo avesse - per sbaglio o intenzionalmente - portato via: Sspero venga riportato esattamente dove è stato trovato, dopodiché l’auspicio è che la Soprintendenza faccia la sua parte per preservare questa scoperta».

RIPRODUZIONE RISERVATA