Scomparso mentre vola sul deltaplano 

Si sono lanciati insieme, con i loro deltaplani, dai monti di Arbus che sovrastano la spiaggia di Scivu, ma volteggio dopo volteggio qualcosa non è andata per il verso giusto. I due amici che si erano lanciati nel primo pomeriggio di ieri, durante il volo si sono persi di vista: un cinquantunenne della provincia di Oristano, ha fatto una virata molto pronunciata e si allontanato nel cielo, e il suo amico dopo pochi minuti non è più stato in grado di scorgerlo. Da allora, erano le 15 di ieri pomeriggio, dell’appassionato di parapendio si è persa ogni traccia. L’amico ha deciso di atterrare sulla terraferma e da lì ha provato a chiamarlo al telefono cellulare, ma senza riuscire a rintracciarlo neanche dopo decine di telefonate. Nel frattempo, altre persone hanno partecipato alle prime ricerche fino a quando, alle 19, tutti hanno perso ogni ottimismo e hanno chiamato il numero unico per le emergenze uno-uno-due. Da allora il 51enne dell’Oristanese è ufficialmente uno “scomparso”, da allora sono iniziate le ricerche da parte dei soccorritori.

Nell’oscurità

Tante le forze in campo: i carabinieri della Compagnia di Iglesias assieme ai vigili del fuoco di Cagliari e di Sanluri, ai quali si sono aggiunti anche gli uomini del soccorso alpino, peraltro pratichi di quel monte. Nel frattempo sono iniziate le ricerche anche nello specchio d’acqua di fronte alla spiaggia di Scivu, alla ricerca del parapendio nell’ipotesi in cui il 51enne appassionato di volo fosse stato costretto a un ammaraggio. Ma ormai era troppo tardi, per riuscire a vedere qualcosa che fosse a più di qualche metro di distanza: l’oscurità ha reso ancora più complesse le ricerche dell’uomo scomparso, sia in mare sia a terra, ma i soccorritori hanno deciso di non mollare e sono andati avanti per tutta la notte.

Le squadre al lavoro

La speranza che l’uomo svanito nel nulla durante il volo possa essere atterrato in una zona d’ombra per il segnale dei telefonini c’è, infatti i carabinieri, i vigili del fuoco e il soccorso alpino hanno continuato a battere palmo a palmo la zona intorno al punto in cui l’appassionato di volo è stato seguito con lo sguardo dal suo amico prima che scomparisse dalla sua vista, e con il passare delle ore la tensione cresceva. Nel frattempo, l’equipaggio dell’imbarcazione della Guardia costiera ha continuato a girare in quel tratto di mare nel tentativo di scorgere quantomeno il deltaplano, ma così non è stato fino alle ore della tarda serata. Dopo mezzanotte, malgrado una visibilità estremamente ridotta, le ricerche sono proseguite nella consapevolezza che le prime ore, in casi come questi, possono essere fondamentali, ma fino a quel momento del 51enne dell’Oristanese scomparso non era stata trovata traccia.

RIPRODUZIONE RISERVATA