«Scomparso il diario di Manuela» 

Un diario sparito, nel quale Manuela Murgia, la 16enne trovata senza vita alle pendici del canyon di Tuvixeddu il 4 febbraio 1995, pare annotasse tutto. A sollevare sulla stampa nazionale il caso dell’agenda e dei documenti che sarebbero scomparsi dal fascicolo riaperto per la terza volta con l’ipotesi di omicidio, sono gli avvocati Giulia Lai e Bachisio Mele, difensori dei Murgia. La famiglia, attraverso i propri legali, sostiene che quel diario sia stato sequestrato dagli investigatori e mai restituito. Ma di quel documento, che almeno in teoria potrebbe essere prezioso, non ne avrebbero ricordo né gli investigatori ora stanno lavorando per scoprire se la giovane sia morta per omicidio, né quelli che ci hanno lavorato trent’anni fa.

Il diario sparito

«Da quello che ci riferisce la famiglia», precisa l’avvocato Mele, «quel diario è stato preso trent’anni fa dalla polizia giudiziaria e mai restituito». Ma ora dov’è? Di sicuro non c’è tra le carte dell’inchiesta, archiviata per ben due volte e ora riaperta per la terza dal procuratore aggiunto Guido Pani. Né c’è traccia nella lista del materiale finito nel 1995 sulla scrivania degli inquirenti. Un giallo, a quanto pare, su cui non è escluso che la Procura decida di effettuare un preciso approfondimento.

Le tracce biologiche

Nel frattempo, alla caserma di San Bartolomeo, i carabinieri del Reparto investigazioni scientifiche hanno pressoché ultimato la prima fase dell’incidente probatorio concesso dal gip del Tribunale, Giorgio Altieri. A chiederlo è stato l’avvocato Marco Fausto Piras, difensore dell’ex fidanzato di Manuela, Enrico Astero, 54 anni, l’unico attualmente iscritto nel registro degli indagati con l’ipotesi di omicidio. I militari hanno trovato un’ottantina di tracce biologiche, molte delle quali a quanto pare degradate, ma due estremamente nitide: una femminile che, però, potrebbe derivare da una contaminazione, l’altra maschile, che sarà comparata con il Dna dell’indagato.

Un’analisi che potrebbe essere anticipata dal consulente della difesa, l’ex generale del Ris di Parma, Luciano Garofano. Agli accertamenti tecnici stanno partecipando anche gli esperti della Scientifica della Polizia (per conto della Procura) e il genetista di fama internazionale, Emiliano Giardina, incaricato dalla famiglia della ragazza deceduta. Terminata la ricerca delle tracce biologiche nei vestiti indossati da Manuela Murgia, recuperati 30 anni dopo ancora perfettamente imbustati dai medici che fecero l’autopsia, ora quei circa 80 reperti dovranno essere esaltati e tipizzati, per poi essere comparati con il Dna dei familiari e con quelli di Astero e di eventuali altri indagati. Un’operazione che potrebbe comportare più tempo rispetto a quello concesso dal Gip che ha fissato l’udienza al 2 ottobre. Per due volte l’indagine sulla morte della 16enne era stata archiviata, ipotizzando un suicidio: a inizio anno l’inchiesta è stata riaperta per omicidio.

