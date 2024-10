Scomparso, festa annullata 

La manifestazione Sapori d’autunno, prevista per domenica, è stata annullata e rinviata a data da destinarsi. «Abbiamo preso questa decisione a causa dello stato di emergenza legato alla scomparsa del nostro concittadino Ignazio Atzeni di cui non si hanno notizie – ha dichiarato il sindaco Marco Sideri. Atzeni, pensionato 76enne è svanito nel nulla l’11 ottobre.

Fino a ieri alcune strade del paese erano state chiuse al traffico per agevolare le operazioni, che coinvolgono numerose forze dell’ordine e mezzi di soccorso, che si sono concentrati in via Marmilla, nei pressi del Municipio di Ussaramanna. «Oggi le ricerche si spostano a Sardara, dove è stato avvistato per l’ultima volta il 17 ottobre. Invitiamo chiunque lo veda a contattare le autorità», ha concluso il sindaco. ( g. g. s. )

