Scomparso da ore, trovato morto nel canale  

Lo cercavano da domenica. Ma di Ignazio Pili, allevatore 57enne, si erano perse le tracce. Sembrava svanito nel nulla e invece giaceva senza vita in un canale nella zona di Santa Suia: è qui che nella tarda notte di lunedì è stato ritrovato dai Carabinieri di Marrubiu e dai vigili del fuoco. L’uomo era uscito fuori strada a bordo della sua Vespa, ha battuto violentemente la testa alla parete di cemento e non c’è stato niente da fare.

La storia

Ignazio Pili domenica, come tutti i giorni, dopo aver raggiunto in bici il capannone dell’azienda di famiglia, era salito sulla sua Vespa rossa per raggiungere l’ovile sul Monte Arci, in territorio di Morgongiori. Nel percorrere la strada sterrata, all’altezza di una curva ha perso il controllo della moto ed è finito in fondo a uno dei tanti canali nelle campagne fra Marrubiu e Uras. L’impatto è stato violentissimo e, dalla prima ricostruzione, è emerso che l’allevatore è morto sul colpo.

L’allarme

I suoi familiari non vedendolo rientrare all’ora di pranzo si sono subito preoccupati e hanno iniziato a cercarlo. Il telefono squillava senza alcuna risposta e così lunedì pomeriggio il fratello ha presentato la denuncia di scomparsa alla stazione dei Carabinieri di Marrubiu. Scattate le ricerche con l’ausilio dei vigili del fuoco, i militari hanno poi cercato di localizzare il telefono e hanno circoscritto i controlli a un’area piuttosto estesa in cui il cellulare aveva agganciato le celle telefoniche. Le ricerche sono andate avanti per ore fino a quando non è stata avvistata la moto in fondo al canale: Ignazio Pili era là immobile e per lui non c’era più nulla da fare. Sul posto è arrivato anche il medico che ha potuto constatare solo il decesso, dovuto al gravissimo trauma cranico riportato nell’urto al muro di cemento. Si è trattato di un tragico incidente stradale, la salma è già stata restituita ai familiari.