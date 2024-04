Scomparso da ieri mattina 

Vincenzo, sedici anni di Villa San Pietro, è uscito ieri mattina alle 11 per andare a scuola e non è mai rientrato a casa. I genitori sono molto preoccupati, anche perché non aveva con sé il telefono cellulare, e hanno subito mobilitato tutti gli amici per le ricerche. Il ragazzo frequenta l’istituto Giua di Cagliari, ma – spiega un’amica della madre – non è chiaro se a scuola sia mai arrivato. Qualcuno – secondo quanto emerso dalle chat dei compagni di scuola - lo avrebbe visto nel pomeriggio a Pula. Ma intanto il sedicenne non si trova. Ora gli amici di famiglia chiedono di contattare il 3474448281 a chi dovesse incontrare Vincenzo.

