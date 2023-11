Scomparso a 93 anni Ambrogio Atzeni,  fu assessore all’Urbanistica e vice sindaco  

È scomparso ieri a 93 anni Ambrogio Atzeni, ingegnere all’assessorato ai Lavori Pubblici della Regione per quarant'anni ed ex assessore e vice sindaco nelle giunte guidate da Paolo De Magistris tra il 1984 e il 1990.

Classe 1930, ex allievo salesiano, dopo una brillante carriera nell’amministrazione regionale, con incarichi importanti, una volta in pensione gli fu richiesto dalla Democrazia Cristiana, di cui “don Paolo” era un autorevole esponente cittadino, di candidarsi alle elezioni comunali. Era il 1985. Fu eletto e nominato vice sindaco e assessore all'Urbanistica, uno dei primi assessori tecnici degli anni '80.

Ha svolto il suo ruolo politico in un clima di apprezzamento bipartisan, riconosciuto anche dalla parte politica avversa. Nel 1990 gli venne dato il ruolo di Alter Nos alla sagra di Sant'Efisio del quale si sentì profondamente onorato e svolse con grande emozione. Nel 1993 ha abbandonato la sua attività politica per dedicarsi alla famiglia e ai nipoti ai quali lascia un grande esempio di onestà e rettitudine.

