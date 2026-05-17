Scomparsa di Rosa Bechere, inchiesta verso l’archiviazione 

Anche il fascicolo bis sulla scomparsa di Rosa Bechere potrebbe essere chiuso con una richiesta di archiviazione. Il pm Alessandro Bosco, il magistrato al quale la Procura generale ha affidato l’indagine bis, sta tirando le somme del suo lavoro dopo la convocazione in caserma, a Olbia, degli indagati Maria Giovanna Meloni e Giorgio Beccu (entrambi hanno fatto scena muta). Dalla Procura di Tempio non trapela nulla, l’ordine è quello di non parlare delle indagini imposte dalla Procura generale, ma negli ultimi giorni sono emersi dati che fanno pensare a una chiusura delle indagini abbastanza vicina.

Rosa Bechere non dà più notizie di se dalla fine di novembre del 2022. La donna, 62 anni, è la moglie di Davide Iannelli, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Tony Cozzolino. Indagati per omicidio sono gli amici della pensionata olbiese, Maria Giovanna Meloni e Giorgio Beccu, accusati di avere ucciso la donna con massicce somministrazioni di benzodiazepine (un potente sedativo). La prima inchiesta si è conclusa con una richiesta di archiviazione, non sono stati trovati prove e indizi a carico della coppia olbiese sospettata di avere agito per mettere le mani sui pochi averi della pensionata. Lo scorso anno, la Procura generale di Cagliari ha avocato il fascicolo e lo ha affidato al magistrato Alessandro Bosco e a novembre l’inchiesta è ripartita con un sopralluogo del Ris nella casa della coppia. Da allora sono stati completati accertamenti tecnici a Olbia e Monti, sui telefoni e sulle auto degli indagati e ricerche in mare. Tutto con esito negativo, stando a indiscrezioni. E ora le difese (Giampaolo Murrighile e Angelo Merlini) attendono che una decisione della Procura.

RIPRODUZIONE RISERVATA