Scomparsa del faldone sul “caso Scardella” Nordio: «Accertamenti» 

Gli atti dell’inchiesta che avevano portato al suicidio in carcere di Aldo Scardella, da innocente, sono scomparsi dal Tribunale di Cagliari. Il caso è finito all’attenzione del ministro della Giustizia, Carlo Nordio che in risposta a un’interrogazione del deputato Roberto Giachetti ricostruisce una vicenda che fa emergere più di un pasticcio nella gestione dei documenti d’archivio del palazzo di piazza Repubblica e sono già in corso approfonditi accertamenti.

La ferita si è riaperta il 9 novembre 2023 quando Cristiano Scardella, fratello di Aldo, assistito dagli avvocati Silvia Marzot e Mauro Trogu, aveva richiesto l’accesso agli atti alla Procura in merito all'arresto, alla cattura, alle indagini e alla morte per suicidio di suo fratello Aldo, avvenuta nel carcere di Buoncammino il 2 luglio 1986. Il giovane era stato accusato della sanguinosa rapina al Bevimarket: venne ucciso il titolare, Giovanni Pisanu. Un errore giudiziario, era emerso nel 1996: per quel delitto furono condannati altri, con sentenza confermata nel 2002.

Cristiano Scardella voleva entrare in possesso delle carte. Una prima parte del faldone è stata visionata dall’avvocato Trugu a dicembre del 2023. ma quando nel febbraio successivo è tornato per acquisire tutti i documenti il fascicolo era sparito. Giachetti ha sollevato il caso. Nei giorni scorsi è arrivata la risposta di Nordio, che riprende una relazione del procuratore della Repubblica in cui si ammette la misteriosa scomparsa del faldone. Intanto è emerso che «a marzo 2024 una ditta esterna, su incarico della Corte d’Appello, ha provveduto allo smaltimento di vecchi atti giudiziari». I due fatti però non sarebbero collegati.

