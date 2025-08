Scomparsa da 9 mesi, la proprietaria la cerca ancora 

La gatta che vedete nella foto in alto a sinistra è scomparsa nell’ottobre dell’anno scorso in viale Elmas, zona Pit Stop. Qualcuno potrebbe averla presa pensando che non fosse di nessuno. Invece la proprietaria la cerca ancora. Ha gli occhi azzurri, la coda malformata ed è sterilizzata. Chi la cercasse può contattare il 342.1207004.

Titty

Titty, gattina di pochi mesi (foto in alto a destra), è scomparsa il 10 luglio scorso da via Terranova, a Monserrato. I proprietari si appellano ai loro concittadini ma anche agli ambulanti del mercato del giovedì, che potrebbero averla vista. Per chi la trova è prevista una lauta ricompensa. Contatti al 349.1485979.

Bruna

Bruna (nella foto in basso a sinistra) è tosta, determinata e capace di dare affetto in un modo smisurato. Ma è anche dotata di un'intelligenza fuori dal comune. «Provare per credere», dicono alla Casa di Bingo di Capoterra dove si trova attualmente. Per informazioni telefonare al 347.8121550.

Quattro cuccioli

Tre femmine e un maschio (foto in basso a destra) hanno solo cinque mesi ma hanno conosciuto nella loro breve vita tanta sofferenza. Una volontaria li ha salvati e ora vorrebbe darli in adozione. Si affidano vaccinati e microchippati. Per informazioni 347.8537018.

