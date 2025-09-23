Scomparsa a Palau, la pm: «È omicidio» Due sotto inchiesta 

La svolta nelle indagini sulla scomparsa di Cinzia Pinna è arrivata lunedì pomeriggio, quando un noto imprenditore di Arzachena è stato trasferito nella caserma dei Carabinieri del Reparto territoriale di Olbia. Si tratta di uomo di 40 anni, Emanuele Ragnedda, una delle ultime persone a vedere la giovane di Castelsardo (33 anni) la sera dell’11 settembre scorso. Cinzia Pinna non dà più notizie di sé da quando ha lasciato un locale di Palau insieme ad alcuni amici e adesso la Procura di Tempio indaga per omicidio. L’imprenditore che era con la giovane prima della sua scomparsa è stato sentito a lungo in caserma dai militari e, durante l’interrogatorio, la sua posizione è passata da persona informata sui fatti a indagato per la morte della ragazza di Castelsardo. I contorni della vicenda sono poco chiari, un’altra persona, un lombardo di 26 anni, è stato denunciato con l’accusa di avere nascosto il corpo della ragazza, che però ancora non è stato trovato. Quindi le persone indagate, da lunedì notte, sono due. La pm Noemi Mancini ha aperto un fascicolo che ipotizza il decesso di Cinzia Pinna (in circostanze tutte da chiarire) e il reato di occultamento di cadavere, ma si tratta di fatti ancora tutti da vagliare.

Ammissioni?

L’arzachenese indagato, difeso dall’avvocato Luca Montella, stando a indiscrezioni avrebbe fatto delle parziali ammissioni, fornendo versioni diverse e incompatibili con quanto avvenuto in una villa, di sua proprietà, nelle campagne tra Arzachena e Palau. Un racconto contraddittorio che ha fatto scattare la denuncia, ma privo di valore per l’assenza di un legale durante la deposizione. Un racconto che, sempre stando al poco che trapela dalle indagini, farebbe precisi riferimenti a un malore che avrebbe colpito la vittima. Al momento non ci sono punti fermi sulla storia di Cinzia Pinna. Quando l’uomo è stato sentito in presenza del difensore, infatti, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Di certo, l’inchiesta, all’alba di ieri, ha subito una improvvisa accelerazione.

La pistola

Il personale dell’Arma, coordinato dal colonnello Nicola Pilia e dal tenente Loris Coppola, ha effettuato subito una serie di accertamenti urgenti a Palau e Arzachena. I militari hanno perquisito diverse abitazioni, le attività si sono concluse con il sequestro di una pistola, di telefoni e di diverse auto. Per ora non c’è alcuna prova dell’utilizzo dell’arma. I Carabinieri cercano invece riscontri su alcune dichiarazioni di Ragnedda: l’uomo avrebbe detto di non sapere dove si trova il corpo di Cinzia Pinna, perché dopo il decesso sarebbe stato prelevato dall’altro indagato. Il giovane lombardo, sentito dagli investigatori, avrebbe negato tutto, dicendo di non conoscere la vittima e fornendo anche un alibi che ora è al vaglio della polizia giudiziaria. La persona indagata per occultamento di cadavere è assistita dagli avvocati Maurizio e Nicoletta Mani, che hanno dichiarato: «Siamo certi della totale estraneità del nostro assistito ai fatti contestati, attendiamo con serenità l’esito degli accertamenti tecnici irripetibili sui dispositivi e sul veicolo sotto sequestro». Nessun commento, invece, da parte del legale dell’imprenditore di Arzachena, Luca Montella.

Il giallo della villa

Le ricerche di Cinzia Pinna vanno avanti, ma è evidente che il quadro è cambiato, purtroppo. La giovane di Castelsardo (di una famiglia di notissimi ristoratori) la sera dell’11 settembre ha lasciato un bar di Palau per raggiungere una villa in una località che si trova tra il centro costiero e Arzachena. La chiave del giallo è nella casa di campagna del principale indagato e oggi il Ris di Cagliari sarà nell’edificio per un sopralluogo che, in questo momento, è l’atto più importante delle indagini.

