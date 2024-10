Scompare la siepe di oleandri Il Comune: «Ragioni di sicurezza» 

Ieri mattina gli automobilisti che transitavano in viale Ferrara si sono indignati. Alcuni operai, supportati da un camion con una gru, stavano cancellando le siepi di oleandri che abbellivano la zona spartitraffico in viale Ferrara. «Non era particolarmente sporgente ed era molto bella, che bisogno c’era di distruggerla così», hanno osservato in tanti.

La replica del Comune

Dal Servizio parchi, verde e gestione faunistica, che ha ricevuto numerose telefonate di proteste, hanno replicato spiegando che l’ufficio «ha avviato da alcuni giorni un intervento di giardinaggio ordinario sulla siepe di oleandri a dimora presso lo spartitraffico centrale di viale Ferrara, a partire da Su Siccu, sino a San Bartolomeo».

Poi hanno aggiunto che «l’intervento periodico è caratterizzato da ragioni di sicurezza, al fine di rimuovere le interferenze sul traffico veicolare causate dai folti rami degli arbusti. Altresì l’intervento periodico di giardinaggio è finalizzato alla preservazione e rivitalizzazione della ceppaia, in diversi punti oggetto di contenuti incendi vandalici, e al reindirizzamento in sicurezza dei nuovi polloni verso la posizione centrale dell’aiuola spartitraffico.L’intervento», è la conclusione del Servizio parchi, verde e gestione faunistica del Comune, «terminerà nei prossimi giorni».

Una spiegazione che ha lasciato perplessi molti cittadini, così come era accaduto quando, negli anni scorsi, erano state pesantemente capitozzate le jacarande di via Dante, di via Milano e del Largo.

