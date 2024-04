Scompare figlia di due miliardari del web 

San Francisco. La figlia dei miliardari fondatori di Slack e Flickr è sparita dallo scorso fine settimana. La sedicenne Mint Butterfield è stata vista l'ultima volta domenica a Bolinas, area a nord di San Francisco, dove vive con la madre, Caterina Fake, che è stata l'ultima a vederla e ha lanciato l'allarme dopo aver trovato una lettera della figlia. Fake è separata dal padre della giovane, Stewart Butterfield, con cui aveva fondato nel 2004 il servizio di immagini Flickr poi venduto a Yahoo! per 30 milioni. L’uomo è anche uno dei fondatori dell'app di messaggini Slack, nata nel 2013 e venduta a Salesforce per 28 miliardi di dollari.

Alla polizia la donna ha detto che la figlia potrebbe essere diretta a Tenderloin, uno dei quartieri più pericolosi di San Francisco e l'epicentro della crisi del fentanyl in città. L’adolescente, che si definisce non-binaria e preferisce l'utilizzo del pronome “loro”, è considerata a rischio per i suoi precedenti tentativi di suicidio. Per ora la polizia ipotizza un allontanamento volontario: la ragazza ha lasciato la casa nella notte fra domenica e lunedì, senza auto né cellulare, portando una valigia. Secondo alcune indiscrezioni, Mint Butterfiled aveva problemi di droga da tempo e frequentava spesso l'area di Tenderloin.

