«Scommettiamo sul turismo esperienziale» 

Turismo, cultura, storia e valorizzazione del territorio. È la nuova scommessa del Comune di Villacidro che punta a ritagliarsi uno spazio di rilievo nel mercato delle vacanze. «Si tratta di un momento storico per il nostro paese - dichiara Marco Erbì, assessore comunale al Turismo – sono orgoglioso del lavoro fatto e lo dico anche con un po’ di emozione, perché ci tenevo tanto per quello che piano piano stiamo riuscendo a realizzare. Si tratta di un’iniziativa di turismo esperienziale, per la creazione di pacchetti da utilizzare all’interno del territorio comunale».

Gli operatori

Il Comune punta a coinvolgere tutti gli operatori locali. «Ci saranno degli incontri – continua Erbì – e si procederà con la mappatura dei luoghi di interesse turistico e degli operatori, l’organizzazione di manifestazioni; la progettazione e la commercializzazione di un pacchetto turistico. L’obiettivo è rendere Villacidro una destinazione appetibile nel mercato delle vacanza. Abbiamo tante potenzialità. Per la fine dell'anno dovremmo riuscire a mettere a punto un programma e iniziare con i nuovi progetti nel 2025». Il Comune ha stanziato 17mila euro (fondo proveniente dal finanziamento per San Sisinnio) che saranno utilizzati per la realizzazione piano di sviluppo che punta su cultura (premio Dessì), sport (trekking, arrampicata, mountain bike) e ambiente.

Le strutture

Nel paese non ci sono alberghi, ma soltanto piccole strutture ricettive. «Con l'aumento dei turisti, gli operatori del settore hanno l'opportunità di migliorare i servizi e l’economia locale - prosegue Erbì – cercheremo di creare le condizioni per invogliare gli imprenditori a investire a Villacidro. In questi ultimi anni abbiamo già riscontrato una crescita del numero di bed and breakfast e degli affittacamere. Questo sicuramente è dovuto alle manifestazioni organizzate nel paese. Abbiamo intenzione di cercare dei finanziamenti per la creazione di nuove strutture ricettive. Continueremo a sostenere le diverse iniziative e allo stesso tempo creare un nuovo modello turistico finalizzato a incidere ancora di più sullo sviluppo e la valorizzazione del nostro territorio».

Le reazioni

La scommessa del turismo esperienziale piace anche agli addetti ai lavori. «Questo progetto è molto interessante. - spiega Massimiliano Molon, 48 anni, affittacamere a Villacidro - tutto ciò che riguarda nuove iniziative nel campo turistico risulta vantaggioso e sicuramente produrrà effetti positivi. Noi siamo i primi ad apprezzare i benefici che questa iniziativa porterà anche alla nostra impresa. Se le condizioni saranno favorevoli, saremo i primi ad investire maggiormente nel paese e ampliare il numero delle nostre camere. Speriamo anche nell’aiuto da parte d’amministrazione. Il sostegno del Comune è molto importante per gli operatori turistici che lavorano nel nostro paese».

