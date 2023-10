Scommesse: Tonali dai pm, Fagioli patteggia 

Mentre Sandro Tonali si presenta dai pm di Torino per chiarire la sua posizione sulla bufera scommesse, e magari fare altre rilevazioni; e mentre l’ex fotografo Fabrizio Corona non perde occasione per promuovere (sui social e in televisione) i risultati della sua “inchiesta giornalistica” sul coinvolgimento dei giocatori nello scandalo (dichiarazioni da prendere con la massima cautela, visto anche quanto accaduto con Zalewski, citato ma estraneo all’inchiesta), attaccando ieri sera su Rai3 ancora una volta Nicolò Zaniolo («è quello che è da cinque anni»), è arrivato il primo punto fermo dell’inchiesta per “esercizio abusivo di gioco e scommesse” della Procura piemontese sfociata in una parallela indagine sportiva.

L’accordo e i 12 mesi

Gli approfondimenti investigativi al momento riguardano, ufficialmente, Sandro Tonali (ex centrocampista del Milan oggi al Newcastle), Zaniolo (ex centrocampista della Roma oggi all’Aston Villa) e Nicolò Fagioli, il giovane giocatore della Juventus primo a finire nella bufera per aver utilizzato siti di scommesse illegali e aver puntato anche sul calcio. Proprio quest’ultimo ieri ha raggiunto l’accordo con la Procura federale per chiudere subito la vicissitudine extra campo con un patteggiamento che gli farà perdere il resto della stagione ma non gli costerà la carriera. Il centrocampista sconterà una squalifica di 12 mesi: 7 di stop al calcio giocato, 5 tramutati in prescrizioni alternative, per aver violato il codice della giustizia sportiva che, all’articolo 24, impone il divieto di «scommettere su eventi calcistici organizzati da Figc, Uefa e Fifa». In quei 5 mesi il fantasista, che deve anche pagare un’ammenda di 12.500 euro, dovrà partecipare a un piano terapeutico della durata di 6 mesi e a un ciclo di incontri pubblici tenuti da associazioni sportive dilettantistiche, centri federali territoriali, centri per il recupero dalla dipendenza dal gioco d’azzardo. Significa che a metà maggio avrà scontato la sua pena e, dunque, ipoteticamente potrebbe anche partecipare agli Europei. «Con questo accordo inizia una partita ancora più importante per Nicolò, che lo porterà al completo recupero psicofisico e gli consentirà di tornare in campo per confermare il suo immenso talento», il commento degli avvocati del ragazzo, «Nicolò è un patrimonio del calcio italiano che, siamo certi, il calcio italiano saprà recuperare e mettere al centro del suo progetto. È già al lavoro, si allena, continuerà ad allenarsi con determinazione e non vede l'ora di tornare in campo». Sarà la Procura federale a verificare il rispetto delle prescrizioni e, nel caso di mancanze del giocatore, a prendere i provvedimenti conseguenti: cioè la risoluzione dell’accordo e il ritorno del procedimento disciplinare «davanti agli Organi giudicanti di giustizia sportiva».

Interrogato

Per Tonali il faccia a faccia col pm Manuela Pedrotta e gli uomini della Squadra mobile della questura al settimo piano del Palazzo di giustizia è durato oltre 3 ore ed è terminato intorno alle 18,30. Subito dopo il giocatore è stato accompagnato verso l’uscita seguendo un percorso che gli evitasse l’incontro coi giornalisti, sulle terrazze in cima all’edificio. Non sono emerse per il momento indiscrezioni su quanto rivelato, ma già in precedenza il centrocampista aveva ammesso il proprio problema (la ludopatia) sostenendo di voler collaborare con gli inquirenti e di voler seguire un programma per guarire. E il suo procuratore, Giuseppe Riso, aveva spiegato che il ragazzo stava «giocando la sua partita più importante. Ha capito che deve affrontare il problema e intrapreso un percorso adeguato». Viceversa Zaniolo, ancora non convocato in Procura, ha negato di aver eseguito scommesse ammettendo solo di aver usato una piattaforma (che non sapeva essere illegale) per giocare a carte.

Rivelazioni

Intanto Fabrizio Corona dal programma televisivo “Avanti popolo” su Rai3 ieri notte ha sostenuto che nello scandalo sarebbe coinvolto il «30 o 40 per cento dei giocatori» e attaccato Zaniolo: «Nega di aver scommesso ma non sa che ci sono persone che hanno le prove. Il metodo è far scommettere altri al posto loro. Scommette l’amico, ma con i soldi del giocatore». Nel pomeriggio attraverso il suo sito Dillingernews.it aveva parlato di un altro giocatore della Roma, che allo stadio Olimpico mentre giocavano i giallorossi avrebbe guardato sul telefonino «una corsa di cavalli», ha sostenuto l’ex fotografo. Anche lui non risulta coinvolto nell’inchiesta torinese. Corona su Zalewski, che ha smentito a più riprese il suo coinvolgimento, ha insistito davanti alle telecamere nella notte: «Gioca da anni». E sulla possibilità che lo scandalo si allarghi, ha sostenuto che «dipende dalla voglia che ha la Procura di Torino. Il business è molto ampio». Ma gli altri nomi promessi sono rimasti nell’ombra: nessuna rivelazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA