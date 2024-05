Scommesse, per Tonali due mesi di squalifica 

Due mesi di squalifica ma niente prolungamento dello stop già in essere per Sandro Tonali, che potrà tornare a giocare a fine agosto come già stabilito dalla Federcalcio italiana. Lo ha deciso la Federcalcio inglese, che si è limitata a infliggere al centrocampista italiano del Newcastle una punizione minima ma con la condizionale per la violazione delle regole anti-scommesse. Una sospensione che Tonali non dovrà scontare se non commetterà nuovamente il reato.

Le autorità inglesi avevano aperto un procedimento a suo carico per una serie di puntate illecite, all’incirca 50, effettuate tra il 12 agosto, giorno del suo debutto in Premier League, e il 12 ottobre, quando gli inquirenti italiani lo avevano interrogato a Coverciano, dove si trovava in ritiro con la Nazionale, per poi squalificarlo per 10 mesi a partire proprio da ottobre. Il giocatore ex Milan pagherà anche una multa di 25mila euro. Lo stesso Tonali si era auto-denunciato alla Procura sportiva inglese.

