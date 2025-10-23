Scommesse, le mani della mafia su Nba e poker  

WASHINGTON. Quattro famiglie della mafia italo-americana, 11 Stati, un giro da milioni di dollari tra match di basket del campionato più famoso al mondo e partite di poker segrete in oscuri club a Manhattan. Sembra la trama di un film di Hollywood e, invece, è la cruda realtà svelata da un'inchiesta dell'Fbi e della polizia di New York, durata quattro anni e dal nome, evocativo, Royal flush, scala reale. Un terremoto che ha portato all'arresto di oltre 30 persone tra cui tre nomi ben noti del campionato Nba: l'ex giocatore e allenatore della Nba Damon Jones, il coach dei Portland Trail Blazers Chauncey Billups e la guardia dei Miami Heat, Terry Rozier. Le accuse per gli imputati sono pesantissime: associazione a delinquere finalizzata alla frode telematica e al riciclaggio di denaro. Alcuni, poi, sono accusati anche di aver gestito un'attività di gioco d'azzardo illegale e di associazione a delinquere finalizzata all'estorsione e alla rapina. «Questo è lo scandalo dell'insider trading per la Nba», ha commentato il direttore dell'Fbi Kash Patel. E, in effetti, come ha spiegato il procuratore di New York Joseph Nocella, si trattava proprio di uno schema articolato. Un sistema basato su informazioni segrete relative agli atleti e squadre dell'Nba..Quattro le famiglie della mafia italoamericana coinvolte: i Bonanno, i Gambino, i Lucchese e i Genovese.

