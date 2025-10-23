VaiOnline
Stati Uniti.
24 ottobre 2025 alle 00:38

Scommesse, le mani della mafia su Nba e poker  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

WASHINGTON. Quattro famiglie della mafia italo-americana, 11 Stati, un giro da milioni di dollari tra match di basket del campionato più famoso al mondo e partite di poker segrete in oscuri club a Manhattan. Sembra la trama di un film di Hollywood e, invece, è la cruda realtà svelata da un'inchiesta dell'Fbi e della polizia di New York, durata quattro anni e dal nome, evocativo, Royal flush, scala reale. Un terremoto che ha portato all'arresto di oltre 30 persone tra cui tre nomi ben noti del campionato Nba: l'ex giocatore e allenatore della Nba Damon Jones, il coach dei Portland Trail Blazers Chauncey Billups e la guardia dei Miami Heat, Terry Rozier. Le accuse per gli imputati sono pesantissime: associazione a delinquere finalizzata alla frode telematica e al riciclaggio di denaro. Alcuni, poi, sono accusati anche di aver gestito un'attività di gioco d'azzardo illegale e di associazione a delinquere finalizzata all'estorsione e alla rapina. «Questo è lo scandalo dell'insider trading per la Nba», ha commentato il direttore dell'Fbi Kash Patel. E, in effetti, come ha spiegato il procuratore di New York Joseph Nocella, si trattava proprio di uno schema articolato. Un sistema basato su informazioni segrete relative agli atleti e squadre dell'Nba..Quattro le famiglie della mafia italoamericana coinvolte: i Bonanno, i Gambino, i Lucchese e i Genovese.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’indagine

Violentata, resta incinta a 12 anni

l F. Pinna
Nuovi striscioni esposti davanti all’ospedale San Giuseppe di Isili

Pronto soccorso chiuso, la protesta non si ferma

«Subito un incontro urgente con la Regione» 
Sonia Gioia
Energia

«Degrado estetico, si cancella l’unicità dei luoghi»

La Soprintendenza speciale del Ministero boccia il parco “Is Olias” 
Enrico Fresu
Regione

Progressisti, ipotesi appoggio esterno

Chiedono la sostituzione di Satta all’Agricoltura, ma Todde prende tempo 
Roberto Murgia
Cronaca

«È stato un mio errore, la bambina non doveva  viaggiare sulla minicar»

Mea culpa del 28enne di Villacidro: non giudicate, può capitare a chiunque 
Mariella Careddu
governo

Manovra, Forza Italia sulle barricate

Tajani: «Su affitti brevi e dividendi decide la politica, non i tecnici del Mef» 