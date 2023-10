Scommesse, indagato Fagioli: rischia 3 anni 

Torino. C'è una nuova grana in casa Juventus. Dopo il doping che ha messo fuori gioco Pogba, ora è un'indagine su un giro di scommesse su una piattaforma non autorizzata a coinvolgere un suo tesserato, Nicolò Fagioli, uno dei giocatori su cui la società bianconera punta per il futuro. Il 22enne, talento esploso nella Next generation bianconera, è finito in un'inchiesta della procura di Torino. Gli atti sono stati trasmessi dal magistrato alla Procura federale della Figc, che ha già ascoltato il giocatore e quasi concluso l'indagine; arriva dalla giustizia sportiva il rischio più temuto, in teoria una squalifica fino a tre anni, se verrà accertato che le eventuali scommesse hanno riguardato proprio il calcio.

Sull'indagine, iniziata mesi fa, c'è il massimo riserbo. Un'inchiesta ancora in corso, partita da alcuni accertamenti che vengono fatti sul gioco d'azzardo online. La piattaforma sotto i riflettori degli investigatori, a quanto si apprende, è una di quelle su chi potenzialmente possono esserci milioni di utenti. Tra questi ci sarebbe uno dei nuovi beniamini della curva Sud dell'Allianz Stadium. Il reato, solitamente, prevede una sanzione, ma il discorso è diverso per Fagioli, che essendo un tesserato rischia una lunga squalifica dalla giustizia sportiva. Il giocatore è stato già sentito dalla procura federale della Figc dopo che lo stesso calciatore si è «autodenunciato», come spiegano i suoi legali. La questione ora ruota intorno a quali tipo di scommesse avrebbe piazzato. Non si può puntare soldi sulla disciplina che si pratica, cosa che non è escluso abbia fatto Fagioli. Pena una squalifica fino a tre anni.

RIPRODUZIONE RISERVATA