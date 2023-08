Scommessa sul turismo escursionistico 

Si attende l'esito della conferenza dei servizi, un passaggio burocratico, affinché possano essere avviati i lavori che miglioreranno gli “Itinerari escursionistici di Pabillonis”, rendendoli ancora più fruibili per gli amanti della natura e dell'archeologia. L'anello lungo ventotto chilometri è in gran parte pianeggiante e si posiziona nel Parco archeologico pabillonese. Rientra nella categoria dei percorsi turistici semplici (T) e si collega al percorso ciclabile regionale “Terralba-San Gavino”. «I 48 mila euro stanziati con avanzi di amministrazione aggiungeranno segnaletica e servizi, migliorando sentieri e accessibilità», comunica il sindaco Riccardo Sanna. Gli escursionisti potranno così ammirare la fauna, la flora e i resti archeologici presenti nei vari scenari fluviali, agricoli e urbani del paese.

Il progetto

Realizzazione e miglioramento di percorsi escursionistici a piedi, a cavallo e in bicicletta, creazione di nuove tratte di accesso o collegamento tra più itinerari tematici con pannelli descrittivi e segnaletica: questi i punti cardine del progetto. Per una fruizione senza barriere architettoniche, prevista la costruzione di pedane e ponti in legno su sentieri scivolosi o con gradini e terrazzamenti, zone di sosta e postazioni di osservazione adatte a chi si muove su sedia a rotelle, indicazioni in Braille. Previste strutture di riparo temporaneo, aree per la sosta e il ristoro con tavoli e panche in legno, punti di appoggio e servizi igienici, nonché la georeferenziazione degli itinerari. In particolare, saranno oggetto di intervento i tratti che conducono alla fontana romana “Sa Mitza”, all'insediamento romano “Pauli Sermentu”, alla necropoli romana “S' Ena De Simini”, al ponte romano “Sa Baronessa” e nei pressi del “Nuraxi Fenu”. Sarà interessante anche il posizionamento di punti di avvistamento della fauna. In paese si possono notare rettili in generale, poi germani, pernici, quaglie, aironi, guardabuoi, svassi, folaghe, falchi, marzaiole, fenicotteri e tanti altri uccelli. Ma anche mammiferi come volpi, donnole, lepri, conigli e porcospini.

Fruizione lenta

Le aspettative nel paese sono numerose, poiché questo intervento potrebbe potenziare la specificità turistica basata sulla fruizione lenta, immersa nella natura. Lorena Cossu, dal bed and breakfast “Su Cungiau”, accoglie con favore la notizia: «La realizzazione e il miglioramento di questi percorsi escursionistici a piedi, a cavallo e in bicicletta potrebbe generare un indotto anche per le attività alberghiere locali». Anche Matteo Marongiu, gestore dell'agriturismo Surbiu, condivide lo stesso punto di vista: «Potrebbero attrarre numerosi appassionati di ambienti naturali». Il giovane consigliere Andrea Frau ritiene che una volta completati i lavori, sarà possibile organizzare diverse attività, coinvolgendo anche la Consulta giovanile di Pabillonis, ora in fase di rinnovamento.

