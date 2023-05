Scommessa sul mercato civico 

Per il mercato civico (quasi mille metri quadrati di cui 750 coperti divisi in una dozzina di box per attività commerciali) la volontà dell’Ente, nero su bianco nell’atto di indirizzo, è di procedere alla riqualificazione e ristrutturazione dell’immobile per «potenziarne la funzione economico-sociale e valorizzarne le funzioni in chiave moderna: vendita prodotti abbinata alla somministrazione in loco, ampliando le potenzialità dell’edificio in rapporto all’erogazione di nuovi servizi destinati sia alle attività commerciali che alla collettività degli utenti». La chiave di lettura dell’intervento potrebbe essere quella del tentativo di bilanciare lo strapotere della grande distribuzione (forse sovradimensionata per un paese di meno di 9 mila abitanti) che a Serramanna affossa la rete dei piccoli negozi di quartiere. Da qui le basi progettuali dettate dalla Giunta-Littera: «Ristrutturazione dell’edificio con l’adeguamento e la messa a norma degli impianti, manutenzione straordinaria delle parti strutturali e non strutturali, razionalizzazione degli spazi interni dell’edificio al fine di ampliare il novero dei potenziali servizi in offerta». Insomma: il mercato di Campu Sa Lua, ridotto a due sole attività attive (una macelleria e un bar) è destinato a rinascere.

Avanzi di gestione o fondi Pnrr? Littera e soci non chiariscono con quali risorse saranno finanziati i progetti ma l’impressione è che l’investimento, milionario, proverrà dal tesoretto di oltre 16 milioni di euro dell’avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2022: «La parte liberamente utilizzabile è di circa 7,5 milioni», ha detto in passato il sindaco.

Il Comune di Serramanna mette mano al patrimonio immobiliare in disuso: il mercato civico di corso Europa e l’ex asilo dell’Esmas di corso Italia (con vicini impianti sportivi), nel quartiere di Campu Sa Lua, sono al centro di due ambiziosi progetti che ne prevedono la riqualificazione in chiave economica e dei servizi. I programmi della Giunta capeggiata dal sindaco Gabriele Littera sono ancora agli esordi ma le linee di indirizzo definite dall’esecutivo, che incarica il responsabile dell’area Tecnica “di adottare i provvedimenti necessari a definire e acquisire la progettazione per realizzare gli interventi”, sono ben definite.

Il mercato

Ex asilo e campo sportivo

Programma ambizioso per l’ex asilo dell’Esmas e del campo sportivo “Campu Sa Lua”, dove «il Comune intende realizzare, su un’area di circa 25mila metri quadrati, un insieme di iniziative destinate a sviluppare le attività di protezione civile e di soccorso alla popolazione e al territorio». L’auspicio è che non succeda mai ma, in caso di calamità, Serramanna avrà le spalle coperte. Nel “Campu sa Lua”, da riqualificare, «verrà individuato lo spazio per un eliporto», mentre l’ex asilo dell’Esmas diverrà «la base operativa del Coc di Serramanna, della compagnia barracellare e della Protezione civile».

