Scommessa sul campo sportivo 

A Guspini un finanziamento regionale di 500 mila euro servirà a migliorare e ampliare i servizi del campo sportivo “Renzo Laconi”. A questa somma si aggiunge un cofinanziamento comunale di 200 mila euro, per rendere il complesso più funzionale, in attesa di ulteriori fondi necessari al completamento degli altri lotti.

La metamorfosi complessiva dell’impianto prevede la posa di un manto in erba sintetica, una nuova recinzione, un impianto di illuminazione, la realizzazione di un campetto polifunzionale e attrezzature sportive. Saranno inoltre ristrutturati gli spogliatoi, migliorata l’accessibilità per le persone con disabilità e installato un impianto fotovoltaico per garantire maggiore indipendenza energetica. Il manto sarà realizzato in erba sintetica di ultima generazione affinché garantisca maggiore durabilità e facilità di manutenzione.

La Giunta

«Un primo passo importante – commenta l’assessore ai Lavori pubblici, Marcello Serru – perché il finanziamento non copre tutto quanto previsto dal progetto generale. Partiremo con il manto sintetico e altre lavorazioni in fase di definizione. È un risultato significativo, che dimostra l’attenzione verso l’impiantistica sportiva».

Sulla stessa linea Giorgia Massa, assessora allo Sport: «Siamo soddisfatti di questo finanziamento, che ci permette di venire incontro alle esigenze delle società sportive locali. Il campo “Renzo Laconi” è utilizzato quotidianamente da atleti di tutte le età, con tre associazioni principali: la Fortidudo Don Bosco, il Guspini Calcio e gli Amatori. L’attenzione su questo impianto non è mai venuta a mancare».

Serru aggiunge anche che con la nuova configurazione il “Renzo Laconi” potrebbe essere il posto ideale dove realizzare il campetto per i giovani guspinesi: «L’opzione di piazza Togliatti è difficile da percorrere, anche perché sarebbe necessario istallare delle reti di protezione».

Le reazioni

Dalla minoranza, il consigliere Marcello Pistis sottolinea l’importanza di dotare Guspini di un campo in erba sintetica: «Sarebbe un passo avanti per rispondere alle richieste delle associazioni sportive e superare il senso di disparità lamentato dai cittadini. Offrire strutture adeguate è essenziale per riportare i giovani allo sport e ai suoi valori».

Filippo Usai, consigliere di maggioranza e arbitro, aggiunge: «Con questo intervento, Guspini si avvicina all’obiettivo di un polo sportivo completo. Dopo il ciclodromo, la pista d’atletica e altri interventi, il nuovo campo in erba sintetica rappresenterà un’opera attesa e strategica per il territorio”»

Nonostante l’entusiasmo generale, Carlo Giraldo, presidente della Fortidudo Don Bosco, invita alla cautela:«“Sono vent’anni che si parla del sintetico al “Renzo Laconi”. Ci crederò quando vedrò iniziare i lavori».

