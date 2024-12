Scommessa sui libri e la lettura 

Villacidro ha presentato la sua candidatura per ottenere il titolo di “Città che legge” per il triennio 2024-2026 al fine di accedere ai bandi annuali che offrono finanziamenti utili a sostenere progetti e iniziative dedicate alla promozione del libro e della lettura. Promosso dal Centro per il Libro e la Lettura, il titolo valorizza la lettura come mezzo fondamentale per la crescita socioculturale.

«Le opportunità per Villacidro – dichiara Christian Balloi, 48 anni, assessore alla cultura – consistono nel promuovere la lettura come elemento chiave per il miglioramento della qualità della vita, sia personale che collettiva. Questo permette di accedere a risorse e occasioni di crescita culturale, oltre a sviluppare una rete di iniziative condivise che coinvolgano scuole, biblioteche, associazioni e cittadini», conclude Balloi. (l. d.)

RIPRODUZIONE RISERVATA