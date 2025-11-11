Scommessa milionaria sul polo ferroviario 

Un milione e mezzo di euro per riqualificare e potenziare la stazione ferroviaria e il nodo intermodale di Mandas. Il progetto, che si svilupperà tra quest’anno e il 2027, mira a migliorare sicurezza, accessibilità e qualità dei servizi per i viaggiatori. I fondi arrivano dalla Regione, nell’ambito della macro-strategia “Accessibilità universale” del Piano regionale dei trasporti, che punta a rendere più efficienti stazioni, fermate extraurbane e linee di interscambio, favorendo una mobilità moderna e sostenibile.

La stazione, risalente alla fine dell’Ottocento, è un nodo cruciale della rete ferroviaria dell’Arst: da qui transitano la linea Cagliari–Monserrato–Isili, diverse linee extraurbane di autobus e la tratta turistica Mandas–Arbatax del Trenino Verde, collegando pendolari, turisti e mobilità privata. Tuttavia, i segni dell’età sono impietosi. gli interventi previsti riguardano la riqualificazione degli edifici storici, la sistemazione delle aree di stazionamento, la creazione di nuovi spazi per l’interscambio tra trasporto gommato e ferroviario e l’ammodernamento tecnologico degli impianti. Il Comune sarà il soggetto attuatore: una convenzione con la Regione definirà tempi e modalità di spesa dei fondi. «Il progetto – avverte il sindaco Umberto Oppus – è già pronto: se le risorse arriveranno entro dicembre potremo chiudere i lavori entro la fine del 2026».

Turismo

Il finanziamento, dice ancora il sindaco, è «un altro bel colpo che si inserisce in un disegno complessivo di rilancio del nostro polo ferroviario. Stanno per concludersi i lavori condotti da Rfi nel tratto Mandas–Sadali, che puntiamo a inaugurare tra marzo e aprile, in tempo per la prossima stagione turistica estiva del Trenino Verde». Quest’ultimo, per il momento, copre solo la tratta Arbatax–Lanusei perché il ponte di Niara è ancora inagibile: l’infrastruttura è al centro di un intervento ma i tempi sono lunghi.

Pendolari

Ma non ci sono solo le tratte a vocazione turistica: in parallelo proseguono i lavori per l’ammodernamento della linea Isili–Monserrato, per un totale di 40 milioni di euro. «Si stanno eliminando le barriere – ricorda Oppus – e automatizzando i passaggi a livello, ora regolati a mano. In alcuni tratti si viaggerà fino a 100 chilometri orari, con la prospettiva di raggiungere Cagliari da Mandas in meno di un’ora. Il tratto Isili–Senorbì sarà pronto già a dicembre, poi si passerà a quello fino a Monserrato».

Tra ferro e gommato

Il progetto della stazione, secondo il sindaco, segnerà il passaggio a una vera intermodalità: «Oggi – racconta Oppus – quando arriva in paese un pullman di turisti non c’è spazio per parcheggiare. Con il nuovo intervento avremo un’area di scambio comoda e sicura, e il boschetto storico sarà reso più accogliente e fruibile».

«Tutto sta andando a sintesi», conclude: «Ci sono finanziamenti diversi ma un unico disegno: costruire un polo ferroviario d’eccellenza, legato al trasporto pubblico locale ma anche al turismo». (m. n.)

