Scolari premiati per i racconti 

Conad Nord Ovest ha premiato la classe prima A della scuola di via Palermo di Monastir per aver vinto il concorso Scritto di Classe con il racconto “Un intruglio speciale”. Il progetto rientra nell’iniziativa “Insieme per la Scuola”, riguarda la stesura di un racconto sulle emozioni. «Scrittori di Classe è l’occasione ideale per stimolare il piacere della lettura e della scrittura nelle scuole. Avvicinare i più giovani al tema delle emozioni è un compito tanto complesso quanto importante e ci auguriamo che possa aver suscitato negli studenti, curiosità e riflessioni importanti» hanno detto Natalino Murgia, Carlo Argiolas, Fabio ed Elisa Orrù, Soci Conad Nord Ovest presenti alla premiazione avvenuta nell’Aula consiliare. I racconti vincitori sono stati inseriti in un volume che sarà possibile ottenere gratuitamente attraverso una raccolta punti nei supermercati aderenti.

