Scolari e genitori scendono in campo per combattere odio, violenza e omofobia 

Una giornata “senza zaino” per gli alunni e le alunne dell’istututo comprensivo Puxeddu di Villasor: un appuntamento che ha visto protagonisti genitori e studenti. Le attività sono cominciate alle 9. Gli alunni hanno decorato alcune scatole per poi scriverci frasi o parole che rappresentassero “il muro che solleviamo”. Un muro immaginario, ma che poi, a mezzogiorno e mezzo è stato davvero eretto nel cortile della scuola primaria. Sui box si potevano leggere parole che rimandavano a diversi problemi della società moderna: dall’omofobia alla violenza, passando per l’odio e tanto altro. A questo punto le scatole, ognuna delle quali rappresentava un mattone diverso, sono state distrutte dagli stessi ragazzi e ragazze, abbattendo quindi il muro e rivelando un’altra opera nascosta subito dietro: tanti disegni colorati e una frase che recita “Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti”. Il dirigente Ignazio Todde lo ha definito «un lavoro suggestivo», per poi invitare gli alunni a «mettere in pratica correttamente queste frasi anche nella vita quotidiana e essere capaci di rompere gli schemi tutti i giorni». Infine tutti i presenti hanno intonato la canzone “Casa mia” di Ghali. (m. p.)

