Scolari alle Poste per scoprire il valore della scrittura 

Diciassette alunni della classe 4ª A della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Giovanni Lilliu – plesso via Caboni si sono recati nell’ufficio postale cittadino di via Dante per una visita guidata nell’ambito del progetto “Caro Amico ti scrivo…”.

Accompagnati dalle loro quattro docenti, i piccoli studenti sono stati accolti dal personale dell’ufficio postale di Cagliari 8 e sono stati accompagnati e seguiti in un percorso conoscitivo finalizzato a descrivere le molteplici attività che gli impiegati svolgono quotidianamente all’interno dell’ufficio postale.

Molti sono stati gli spunti per i piccoli alunni che hanno interagito con il personale chiedendo ulteriori dettagli e informazioni e manifestando particolare interesse sulle tematiche legate alle varie tappe del viaggio che compiranno le loro letterine dal momento dell’affidamento alle operatrici di sportello fino alla consegna al destinatario, oltre alla storia del francobollo e il perché del suo utilizzo, l’evoluzione dei processi di consegna della corrispondenza, l’importanza della figura del portalettere e soprattutto l’importanza e il valore della scrittura.

L’importanza, l’attualità e il valore della scrittura, nelle parole dell’insegnante Lara Loddo: «Nel promuovere la scrittura a mano, come valida alternativa alle modalità elettroniche e telematiche sempre più in uso, abbiamo voluto ridare dignità al formidabile mezzo di comunicazione ed espressione che è la lettera».

Al termine della visita gli alunni hanno consegnato le loro letterine nelle mani del personale dell’ufficio postale e hanno tutti ricevuto in dono una penna come piccolo gesto simbolico per stimolare i bambini a continuare a utilizzare e valorizzare il più tradizionale e classico strumento di scrittura.

