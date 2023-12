Scolari a lezione di Natale e launeddas 

Mattinata speciale ieri per i bambini della scuola primaria di via Vico e per quelli della scuola dell’infanzia Sole e Luna che si sono recati a Sa Dom’e Farra.Una visita che ha dato modo non solo di scoprire i segreti dell’antica domus che fu il primo museo etnografico della città, ma anche di visitare il grande presepe curato da Paola Delogu e Antonio Longoni.

Nell’occasione, grazie all’associazione Assòtziu Launeddas Sardìnnia, gli studenti hanno potuto assistere a una lezione sulle launeddas, tenuta da Sergio Lecis e Tonino Leoni, con un racconto sulla lunga tradizione dello strumento e un cenno sulle modalità d’uso. Ad accogliere i piccoli studenti c’era anche l’assessora alla Pubblica Istruzione Cinzia Carta.

E quello di ieri è stato solamente il primo appuntamento: altre scuole si recheranno in visita anche nei prossimi giorni e fino al sei gennaio.Intanto il presepe resterà aperto il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 10,30 alle 12,30 e il martedì e il giovedì dalle 17 alle 18,30, il sabato e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19. Ad accompagnare la visita anche un racconto sulle origini del presepe. Senza dimenticare che all’ingresso, nel riquadro addobbato a tema natalizio, non ci si può esimere dall’immancabile selfie. ( g. da. )

