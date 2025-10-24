VaiOnline
Sarroch.
25 ottobre 2025 alle 00:30

Scolari a lezione dai carabinieri 

Hanno visitato la caserma dei carabinieri di Sarroch, provato l’ebbrezza di salire sulla moto e sull’auto di pattuglia, ma soprattutto hanno potuto vedere all’opera il cane antidroga Brigi, una femmina di pastore belga di sette anni che supporta i carabinieri dell’Unità cinofila di Cagliari e che, sotto la guida del maresciallo Marco Carocci e dell’appuntato scelto Massimo Tedesco, ha mostrato la sua abilità. Per i 50 bambini della scuola dell’infanzia del paese, ospiti della stazione locale, quella di ieri è stata una mattina speciale. Ad accoglierli, il comandante Emanuele Ghiani. (i. m.)

