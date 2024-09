Scolaresche alla scoperta della biblioteca 

Scolaresche alla scoperta del patrimonio della biblioteca comunale di Villacidro. «Siamo grati al Sistema bibliotecario Monte Linas per le tante iniziative che propone per i nostri studenti e per i villacidresi in generale. Cerchiamo di favorire le loro attività» dice Christian Balloi, assessore alla Cultura.

«Il servizio è rivolto a tutte le scuole – spiega Rossana Vacca, operatrice della biblioteca di Villacidro e del sistema bibliotecario Monte Linas - che saranno accompagnati da un operatore nel tour alla scoperta di libri e dei diversi generi. Mostreremo inoltre, il nostro lavoro, i servizi offerti e gli eventi progettati. L’obiettivo è quello di promuovere il piacere della lettura e il servizio bibliotecario».

Le scuole che vorranno partecipare a questa iniziativa durante l’anno scolastico dovranno inviare una richiesta alla biblioteca telefonicamente o tramite e-mail.

