Scolaresche alla mostra del pane 

Grande successo per la mostra del pane e del dolce organizzata dall’associazione Amesm insieme al Comune e a Cisst. Centinaia di persone nei giorni scorsi hanno affollato gli spazi di Sa dom’e Farra per ammirare l’esposizione dei pani quartesi e della Sardegna.

Ieri è stata invece la volta della visita delle scolaresche che si sono soffermate soprattutto in su magasinu dove hanno potuto assistere a un’interessante spiegazione sui diversi tipi di grano e di farine utilizzati per la preparazione del pane. E poi tutti a bocca aperta davanti all’enorme castello di zucchero realizzato dalla maestra dolciaria Anna Maria Sarritzu.

L’esposizione si è aperta con gli esempi della vecchia colazione contadina con pani, casu e fimorisca per poi passare ai pani delle Pro loco e dei panifici quartesi. «Ci è piaciuto tantissimo», ha detto Renata Tocco mentre si aggirava tra gli stand, «soprattutto la spiegazione delle varie caratteristiche del grano. Siamo interessati alla coltivazione e ci hanno regalato anche dei semi». C’è stato spazio anche per le maestre nella preparazione dei cestini e per i formaggi locali. Un momento delle tre giornate è stato dedicato alla premiazione di alcuni sportivi quartesi. (g. da.)

