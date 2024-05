Scoglio Testimonzos sul bilancio 

Trecentomila euro per ridisegnare il Puc e risolvere questioni, come Testimonzos, ancora aperte. Sono i fondi previsti nel bilancio che il 9 maggio approderà in Consiglio comunale, di cui ieri si è discusso nella commissione Urbanistica convocata dal presidente Marcello Calia. «Tutti gli strumenti urbanistici hanno bisogno di adeguamenti. Abbiamo trovato i fondi per una riprogettazione che adatti il Puc alle attuali esigenze», ha detto il sindaco Andrea Soddu. Alla commissione, oltre ai portatori di interessi con gli ordini professionali, ha partecipato il presidente del consorzio Sa Cuncordia di Testimonzos. La proposta a qualcuno non è piaciuta. Su tutti, il consigliere comunale Fabrizio Melis, dell’associazione Foglio 51: «È fuori tempo massimo, abbiamo atteso 9 anni, i soldi sono insufficienti».

La seduta

In apertura il quadro dell’attuale Puc che prevedeva una città di 80 mila abitanti. «Oggi - ha ricordato Soddu - non ha senso. Bisogna ripensare alla città attuale, ai nuovi abitanti con necessità di tecnologie e spostamenti». In vigore dal 2015, il Puc prevedeva lo strumento per un salvataggio della zona abusiva di Testimonzos con l’istituzione di un consorzio composto almeno dal 75 per cento dei proprietari dei 500 ettari. Ma nei 5 anni concessi il consorzio non è riuscito a raggiungere l’obbiettivo. Dal 2020 tutto è in mano al Comune e nulla è accaduto, sino a ieri. Soddu sui ritardi ha declinato responsabilità. «L’amministrazione doveva attendere le proposte del consorzio, che non ha funzionato», dice ipotizzando la possibilità di dilatare i tempi di scadenza oltre i 5 anni, causa Covid. A frenare le soluzioni difficoltà oggettive descritte dal presidente Pierpaolo Lai: «Duecento dei 500 ettari sono agricoli, impossibile aggregarli al consorzio, vorrei capire se si può continuare ad elaborare una proposta o siamo decaduti». Il nuovo Puc «è anche la riparametrazione del centro storico», ha detto Maria Boi. Per Pietro Sanna si tratta di «un’iniziativa utile alla città che darà tante risposte».

Strada Salesiani

Per Gianni Dettori la commissione è fumo negli occhi: «Testimonzos è fermo alla scorsa consiliatura, al censimento dei volumi mai fatto e si vuole avviare la progettazione esterna senza sapere di cosa. Si vuole rivoltare la città con 300 mila euro, ma 100 mila sono demolizioni. Sorprende la tempistica, a 4 giorni dal Consiglio che per voi è un bivio». Tra gli argomenti anche la sicurezza nel quartiere dei salesiani sollevata prima delle morti di Patrik e Ythan, ricordata da Pierluigi Siau che con Viviana Baru si era informato su un finanziamento per la strada. «Una via che però non esiste perché privata - ha detto Saiu -. È una questione che ha un grande impatto, il Puc deve prevederlo». Soddu ha ricordato che la strada è parte di una lottizzazione: «Il Comune ha contatti con i proprietari, il valore dell’area è 600 mila euro. Pensiamo di andare a compensazione con dei debiti, ma va studiato».

