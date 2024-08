Scoglio ligure per il Campo largo 

Prima fermata a Genova. In vista delle regionali d’autunno, il campo largo sta superando senza problemi le prove in Emilia Romagna e Umbria, con una coalizione compatta. Ma in Liguria il convoglio rallenta. Carlo Calenda tentenna. E al tavolo di coalizione che si è riunito nei giorni scorsi mancava Italia viva.

Matteo Renzi spinge per entrare, ma non trova porte spalancate. M5S e Avs gli hanno posto una condizione: che Iv esca dalla giunta di centrodestra di Genova, guidata dal sindaco Marco Bucci. E anche nel Pd c'è chi la vede così: «Se vuoi stare nel centrosinistra - ha detto Gianni Cuperlo a La Stampa - non puoi partecipare a giunte di centrodestra, come a Genova o in Basilicata. Prima ne esci e poi si discute». Italia viva, per adesso, risponde con la cautela.

Anche perché l'aut aut su Genova è arrivato da alcune forze, ma ancora non è la posizione ufficiale di tutte le forze della coalizione. Al di là dei distinguo, la linea del Pd guidato da Elly Schlein è sempre stata «testardamente unitaria». Comunque, al momento, Iv non pare disposta a fare passi indietro dalle maggioranze di cui fa parte: a Genova ha un assessore, Mauro Avvenente, e sostiene la giunta con due consiglieri.

Quanto ad Azione, benché fosse seduta al tavolo genovese, la sua partecipazione alla coalizione non è blindata. Il centrosinistra si sta confrontando sulla candidatura del deputato Pd Andrea Orlando, ex ministro del Lavoro. «Massima stima per lui», ha detto Carlo Calenda al Corriere della sera, ma l'ingresso di Azione nell'alleanza «non è scontato»: prima vorrà vedere «il programma del candidato, chiunque sia». Perché per Calenda «senza un minimo di programma di governo» anche a livello nazionale «il campo largo non esiste». I nodi? «Dalla politica estera al superbonus - ha elencato Calenda - dalla transizione verde al salario minimo».

Insomma, il cammino da fare è lungo. Ma di passi ne sono già stati fatti. E significativi. Gli ultimi, appunto, In Emilia Romagna e Umbria. E poi c'è il referendum contro la riforma dell'autonomia, presentato dal campo largo compatto. Ma per il ministro Roberto Calderoli, il quesito sarà bocciato dalla Corte costituzionale: «Essendo l'autonomia regionale differenziata complessa e quindi disomogenea e collegata alla legge di Bilancio - ha spiegato - il referendum abrogativo non dovrebbe essere ammissibile».

