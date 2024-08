Scoglio imbrattato, il sindaco si rivolge ai pm 

Il caso dello scoglio “tartaruga” imbrattato finisce in Procura. Il Comune di Bari Sardo perseguirà nelle sedi opportune i responsabili dell’imbrattamento messo in atto a Torre di Barì. pasticci e simboli. Ad annunciarlo è il sindaco, Ivan Mameli, dopo aver appreso dello sfregio che ha deturpato una delle perle più preziose e suggestive di quel tratto di costa, un trampolino del divertimento per i bambini.

«È un atto vile e miserabile commesso ai danni di una delle spiagge più belle della Sardegna. Un gesto che colpisce in modo diretto la nostra sensibilità per il rispetto dei beni naturalistici di cui disponiamo».

Il primo cittadino si è espresso così grave atto vandalico, un fatto segnalato a L’Unione Sarda da una lettrice che, da vent’anni, frequenta l’Ogliastra, terra che considera tra le più affascinanti per trascorrere le vacanze estive.

«Dell’accaduto - prosegue il sindaco - verrà informata la Procura della Repubblica di Lanusei mentre noi ci siamo già attivati per ripulire lo scempio». Sullo scoglio i vandali hanno disegnato cuori, lettere e smile. In più, hanno simulato una partita a tris quasi come stessero scrivendo su un foglio di carta. «Criminali del genere non saranno mai i benvenuti», conclude il sindaco Mameli.