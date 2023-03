Scogliera a rischio crollo nel Sinis, scatta il divieto a S’Ungroi 

Nel Sinis continua l’erosione costiera. Il sindaco di Cabras, Andrea Abis, ha firmato un’ordinanza per vietare il transito a veicoli e pedoni lungo il tratto costiero in località S’Ungroi e Sa Palla, non lontano da Su Crastu Biancu. Questo a causa di un cedimento della linea di costa.

Dopo la segnalazione arrivata agli uffici dell’Area marina protetta del Sinis c’è stato un sopralluogo durante il quale è stato accertato che l’azione di erosione ha determinato la formazione di un’ampia apertura nel terreno e il cedimento parziale di una parte della scogliera.

«Considerato che la criticità costituisce un grave pericolo per la pubblica incolumità sia a causa di possibili eventi che possono verificarsi nell’ipotesi di crolli ulteriori sia per il pericolo di caduta di passanti o di veicoli all’interno dell’apertura presente nel terreno - si legge nell’ordinanza firmata dal primo cittadino - ordino il divieto di transito».

L’Amp del Sinis, guidata da Massimo Marras, con il supporto del personale del Comune ha già messo in sicurezza l’area in modo da inibire il transito. Sul posto è presente anche la segnaletica che indica il pericolo. Chi non rispetta le regole sarà soggetto a una sanzione che va da 25 euro a 500 euro. ( s. p. )

