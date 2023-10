Scogli Rossi: via la plastica Cala Moresca, fondali ripuliti 

Rendere il mondo un posto migliore. Dare l'esempio con i fatti. Un gruppo di volontari dell'associazione Plastic Free ha scelto il piazzale Scogli Rossi ad Arbatax, per veicolare il loro messaggio. Ieri mattina di fronte a tantissimi turisti che ammiravano il panorama si sono dati un gran daffare per liberare il piazzale dalla plastica e non solo. Tanti i sacchi di rifiuti raccolti che oltraggiavano uno dei posti più belli della costa. Bottiglie di vetro, plastica, materiale vario, e centinaia e centinaia di mozziconi di sigaretta. L'evento che si inseriva nel programma nazionale Sea River è stato supportato anche con una donazione dall'associazione locale Vela Sardegna. Quella di ieri è stata solo l'ultima di una serie di giornate ecologiche patrocinate e supportate dal Comune che si sono svolte nella cittadina oltraggiata ancora troppo spesso da comportamenti incivili.

Solo il giorno prima un altro gruppo di volontari ha ripulito la spiaggia e i fondali di Porto Frailis, Cala Moresca e la pineta del parco Batteria in occasione del Word Clean Up Day organizzato da Arbatax Park Resort in collaborazione con l'associazione Vele Corsare e con il contributo dell'associazione Arbatax Profondo Blu e Mondomare Arbatax Mediterranean Diving Club. Tra i giovani volontari che hanno contribuito alla giornata ecologica anche gli alunni della 5A della scuola primaria del Villaggio Cartiera. Vergognoso il bottino: 46 sacchi di rifiuti per un peso di oltre 300 chili.

RIPRODUZIONE RISERVATA