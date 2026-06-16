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Tortolì.
17 giugno 2026 alle 00:31

Scogli Rossi, da David Bowie al maialetto arrosto 

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Spiedi e carne di maiale con vista sul mare. La terrazza naturale degli Scogli Rossi ospita la prima “Sagra del porceddu”. L’evento, che si terrà sabato 11 luglio, è organizzato dal Centro commerciale naturale Simba con la collaborazione del Comune di Tortolì, che ha concesso il patrocinio, la Pro Loco Rocce Rosse e Quadriuviumeventi. Per la scelta della sede, area celebre in tutto il mondo per la presenza del monumento naturale, è una manifestazione del tutto nuova. Per l’occasione non ci sarà soltanto la degustazione della carne di maialetto cucinata alla brace con maxi spiedi, ma anche musica e tradizioni ad allietare il soggiorno dei turisti e accogliere gli altri visitatori. L’annuncio degli organizzatori ha diviso la comunità social. Da una parte c’è chi ha gradito la novità, soprattutto i turisti che hanno già appuntato la data come immancabile appuntamento gastronomico, dall’altra chi ha espresso disappunto rispetto alla localizzazione di una sagra più tipicamente montana. «Da David Bowie al maialetto arrosto è un attimo», è stato uno dei commenti più ironici con rievocazione dei tempi in cui il piazzale ospitava artisti internazionali durante Rocce Rocce and blues. (ro. se.)

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