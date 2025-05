Scogli imbrattati a Foxi Lioni 

Hanno imbrattato gli scogli di Foxi Lioni con uno spray di colore rosso. Un delirante sfregio che chiama in causa Agenda 2030, un programma d’azione globale, che definisce 17 obiettivi e 169 target per raggiungere uno sviluppo sostenibile entro il 2030. I fatti risalgono alla notte tra martedì e ieri. I vandali hanno scritto qualcosa (se si può chiamare scrivere) anche contro la Legge Lorenzin, che conferisce delega al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali e riordino delle professioni sanitarie. Sulla spiaggia, fresca di conferma della Bandiera blu, sono intervenuti gli agenti della polizia locale, i carabinieri di Tortolì e i militari della Guardia costiera di Arbatax per tutti gli accertamenti del caso, di cui è stata informata la Procura di Lanusei.

Lo sdegno

Gli scogli che affiorano sulla spiaggia di Foxi Lioni sono stati imbrattati con frasi inneggianti la protesta contro azioni politiche, condivise dagli Stati membri dell’Onu, e sperimentazioni sanitarie. Sdegno è stato espresso dal consigliere comunale con delega all’Ambiente, Riccardo Falchi: «Condanno con fermezza il vile atto vandalico che ha colpito la località di Foxi Lioni, deturpando un tratto di costa di straordinaria bellezza e valore ambientale. Il gesto rappresenta uno sfregio e un’offesa non solo al nostro patrimonio naturale, ma anche alla comunità tutta, che da anni si impegna per la tutela e la valorizzazione del territorio. Foxi Lioni è una spiaggia insignita della Bandiera blu, riconoscimento che testimonia l’eccellenza ambientale e il costante impegno per preservarla».

Operazioni di pulizia

Per la pulizia degli scogli imbrattati, il Comune dovrà affidarsi a un’impresa specializzata. Sarà cura del Circomare di Arbatax, guidato da Mattia Caniglia, emettere un’ordinanza per disciplinare l’intervento. «Il nostro impegno per il ripristino dei luoghi - aggiunge l’amministratore comunale - è totale e immediato. In coordinamento con gli uffici competenti, sono già state attivate tutte le misure necessarie per rimuovere le scritte e ripristinare il decoro dell’area. Valuteremo l’intensificazione dei controlli per prevenire ulteriori episodi simili. Difendere l’ambiente significa difendere la nostra identità, la nostra economia turistica e il futuro delle nuove generazioni. Invito tutti a collaborare con senso civico alla cura del nostro territorio».

RIPRODUZIONE RISERVATA