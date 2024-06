Scocca l’ora dei Panzer 

Dortmund. La Germania torna a Dortmund in quello che è stato il suo stadio-talismano (al Westfalenstadion rimase imbattuta dal 1974 al 2006) per affrontare la Danimarca nell’unico ottavo tra vincitrici di precedenti edizioni. E, arrivata a questa sfida grazie al pareggio di Niclas Fülkrug al 92’ contro la Svizzera, non può fallire.

Motivati

Julian Nagelsmann sorride quando gli dicono che la maggior parte dei tifosi tedeschi vorrebbe l’attaccante del Borussia titolare nel proprio stadio, cosa comprensibile anche per il fatto che lui e Musiala sono i “capocannonieri” con due reti a testa ma non annuncia la formazione. Sa che la Danimarca «è una squadra molto ben organizzata. Ci sono momento in cui sono molto aggressivi in difesa ma sanno anche ripartire con azioni a un tocco», dice, «e con tanti giocatori d’esperienza inseriti in una squadra dalla struttura definita, saranno di sicuro un avversario duro». E di sicuro i Panzer potranno contare sul frastuono del Signal Iduna Park in cui vincere non è mai facile per nessuno.

Ammazzagrandi

I danesi (campioni a sorpresa nel 1992) non tremano davanti alle grandi: «La Germania è la chiara favorita, ma per noi è comunque un duello perfetto: abbiamo giocato partite importanti contro avversarie importanti. Non abbiamo perso contro l'Inghilterra quattro volte di recente e due volte abbiamo vinto contro la Francia. Abbiamo una possibilità, perché abbiamo una grande squadra», ricorda il ct Kasper Hjulmand. «Non vediamo l'ora di giocare, perché molti giocatori hanno un legame con la Germania e noi amiamo il calcio tedesco. Vogliamo assolutamente vincere, vorremmo provare quella sensazione, che è la più bella nel calcio».

Probabili formazioni

Germania (4-2-3-1) : Neuer; Kimmich, Rüdiger, Schlotter- beck, Mittelstädt; Andrich, Kroos; Musiala, Gündoğan, Wirtz; Havertz. Ct Nagelsmann

Danimarca (3-5-2) : Schmeichel; Andersen, Vestergaard, Christensen; Kristiansen, Norgaard, Eriksen, Hojbjerg, Maehle; Hojlund, Wind. Ct Hjulmand

Arbitro : Olivier (Ing)

RIPRODUZIONE RISERVATA