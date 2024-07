Sclerosi, riprendono le cure 

L’ambulatorio specialistico di Neurologia, chiuso da maggio, ripartirà regolarmente solo da settembre, dopo la fine del piano ferie. Tuttavia già da oggi al San Francesco di Nuoro sarà ripristinato il personale dedicato per la gestione delle richieste dei malati di sclerosi multipla. Da mesi i pazienti non riescono nemmeno a ricevere risposte al telefono o a una mail. Sono i primi risultati ottenuti ieri dalle associazioni dei malati, Aism, Parkinson, Sla e Malattie rare, dopo il lungo confronto con i vertici dell’Asl Nuorese. Associazioni che hanno denunciato i disservizi createsi nel reparto di Neurologia del San Francesco di Nuoro. Il direttore generale, Paolo Cannas, ha annunciato anche la richiesta ad Ares per lo scorrimento delle graduatorie onde sopperire alle carenze di neurologi, l’ingresso nella telemedicina per i malati di Sla e la proposta di utilizzarla anche per quelli con sclerosi.

Le richieste

La denuncia delle difficoltà alle cure per i malati di sclerosi multipla era arrivata con una lettera dell’Aism di Nuoro da parte della presidente provinciale Bonaria Tatti dove segnalava: «giornalmente, le persone con sclerosi multipla e familiari, segnalano criticità, rispetto alle cure erogate dal Centro Sclerosi della Neurologia del San Francesco a Nuoro, alla presa in carico integrata e alla garanzia di continuità ospedale territorio, alla mancata risposta alle esigenze e al bisogni delle persone con sclerosi. Nell'ultimo periodo – aveva spiegato – ci segnalano che gli ambulatori sono chiusi, le persone non ricevono risposte alle telefonate e alle mail. Forti le lamentele sulla difficoltà ad accedere alla fisioterapia che aggrava la condizione psico-fisica». Criticità ribadite ieri dalla Tatti e Liliana Meini. Anche Maria Meloni, presidente dell’Associazione malattie rare, ha segnalato altre difficoltà. «Ci sono solo tre fisiatri e pochissimi fisioterapisti». Salvatore Porcu invece, di Cittadinanza attiva ha chiesto più attenzione per chi, in ospedale: «attende troppo tempo prima delle dimissioni per la mancata presa in carico di un’analisi o terapia».

Graduatorie

All’incontro con le associazioni erano presenti anche il primario di Neurologia, Valeria Saddi, quello di Rianimazione, Peppino Paffi, e il responsabile delle telemedicina Gianluca Doa. La Saddi ha ammesso: «Servono risorse, ma non solo in termini di numeri ma di competenza». Attualmente al San Francesco mancano 152 addetti medici e infermieri, e quasi due terzi sono medici. «Chiediamo ad Ares lo scorrimento della graduatoria dei neurologi – ha spiegato Cannas – sono rimasti specializzandi e va bene, altrimenti un concorso dedicato per Nuoro»

Le risposte

Nell’immediato è stato eliminato l’inconveniente dell’assenza di contatti per i malati di Sclerosi. «Ripristiniamo subito il personale dedicato per la gestione delle richieste via telefono e mail – ha assicurato Cannas - soprattutto per la gestione del day ospital e degli ambulatori specialistici, con personale che sappia gestire le richieste». Gli ambulatori specialistici verranno ripristinati dopo l’estate «ma vengono garantite tutte le visite più importanti. Qualora ci fossero esigenze, il Pronto soccorso ha un fast-track, per gestire i pazienti e farli accedere direttamente in reparto». A settembre ripartiranno anche gli incontri per il Pdta (percorsi diagnostici terapeutici assistenziali) della Sclerosi multipla «rivisitando le parti organizzative con l’obbiettivo di prender in carico i pazienti e gestirli nel territorio, sgravando l’ospedale di una serie di controlli che possono essere fatti a casa». Con la telemedicina.

