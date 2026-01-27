VaiOnline
Karolinska Institutet su Jama Neurology
28 gennaio 2026 alle 00:27

Sclerosi multipla, il sonno può influenzare il decorso 

In Svezia uno studio pubblicato su JAMA Neurology ha dimostrato che un’alterazione persistente del ritmo sonno-veglia può accelerare in modo significativo la progressione della sclerosi multipla, indipendentemente dall’attività infiammatoria tradizionalmente monitorata con gli esami clinici. La ricerca è stata condotta dal Karolinska Institutet insieme ai neurologi del Karolinska University Hospital di Stoccolma, che hanno seguito per oltre due anni pazienti con forme iniziali e intermedie della malattia. Utilizzando dispositivi indossabili e analisi biologiche, i ricercatori hanno osservato che l’irregolarità cronica dei ritmi circadiani è associata a una maggiore perdita di sostanza bianca e a un peggioramento più rapido delle funzioni motorie e cognitive. Il dato è rilevante perché introduce un fattore modificabile accanto alle terapie immunomodulanti oggi disponibili. Secondo gli autori, il sonno non è solo una conseguenza dei sintomi neurologici, ma un elemento attivo che può influenzare direttamente il decorso della malattia. Intervenire sul ritmo biologico potrebbe quindi potenziare l’efficacia delle terapie farmacologiche e migliorare la qualità di vita dei pazienti. È una notizia che rafforza l’integrazione tra neurologia clinica e medicina del sonno, suggerendo un approccio più globale e continuativo alla gestione della sclerosi multipla.

