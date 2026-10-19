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Oristano.
20 ottobre 2026 alle 00:46

Sclerosi multipla, apre l’ambulatorio 

Fine delle cure in trasferta: controlli al San Martino per 700 pazienti 

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Lo aspettavano da anni. E adesso anche i pazienti affetti da Sclerosi multipla dell’Oristanese hanno un ambulatorio dedicato all’ospedale San Martino. Un servizio indispensabile che, come sottolinea il presidente della sezione provinciale dell’Aism Fabrizio Fiori «rappresenta un grande vantaggio per i pazienti che non dovranno più percorrere chilometri e chilometri per sottoporsi ai controlli». Nell’Oristanese sono circa 700 le persone che convivono con la Sclerosi multipla e che fino a oggi non avevano un centro di riferimento nel proprio territorio.

La novità

Per l’esercito dei malati di Sclerosi multipla è un traguardo importante visto che il progetto era stato annunciato da tempo. «Sarebbe dovuto partire tre anni fa – spiega il presidente – poi per una serie di problemi di gestione e burocrazia, il progetto si è arenato. Negli ultimi tempi c’è stata un’accelerata e adesso finalmente ci siamo». L’ambulatorio, seguito dagli specialisti del reparto di Neurologia dell’ospedale, è attivo da pochi giorni all’ospedale: è ancora in fase di definizione tutta l’organizzazione del servizio, reso possibile grazie a una convenzione fra la Asl 5 e la Asl di Cagliari da cui dipende il Centro regionale per la diagnosi e la cura della Sclerosi multipla, e il Binaghi.

Il futuro

«Si partirà con pazienti selezionati – spiega il presidente Fiori – ovvero quei pazienti residenti in provincia, con una diagnosi e terapie già prescritte dai Centri di Cagliari e Sassari, che hanno necessità di monitoraggio ma hanno difficoltà a recarsi fuori provincia». Poi su indicazione dei medici del Binaghi potranno essere inseriti anche tutti quei malati che ne faranno richiesta. Al momento non sono ancora aperte le prenotazioni a chiunque desideri ottenere una visita. «Ci auguriamo che entrando a regime il servizio, in futuro si possano fare anche le terapie» aggiunge. Di certo però è un risultato fondamentale perché consentirà ai pazienti di avere vicino a casa un punto di riferimento per le visite di controllo. «Andare a Cagliari comporta impegni e sacrifici non solo per i pazienti ma anche per gli accompagnatori che quasi sempre sono familiari – ribadisce – inoltre con l’avvio dell’ambulatorio al San Martino diminuirà anche la pressione sul Binaghi. Ci auguriamo che a breve anche i pazienti seguiti a Sassari e Nuoro possano rivolgersi a Oristano».

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