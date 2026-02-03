VaiOnline
National Institute of Neurological Disorders and Stroke
04 febbraio 2026 alle 00:43

Sclerosi laterale amiotrofica, metabolismo del ferro nel mirino 

Negli Stati Uniti una ricerca pubblicata su Nature Medicine ha aperto una nuova prospettiva sulla sclerosi laterale amiotrofica, mostrando che un’alterazione molto precoce del metabolismo del ferro nel cervello potrebbe rappresentare uno dei primi eventi biologici della malattia. Lo studio è stato coordinato dal National Institute of Neurological Disorders and Stroke insieme ai neurologi della Washington University School of Medicine di St. Louis.

Utilizzando tecniche avanzate di risonanza magnetica e analisi di biomarcatori nel liquido cerebrospinale, i ricercatori hanno osservato un accumulo anomalo di ferro in specifiche regioni cerebrali coinvolte nel controllo motorio, già in soggetti geneticamente predisposti ma ancora privi di sintomi clinici. Secondo gli autori, questo squilibrio contribuisce ad aumentare lo stress ossidativo e a rendere i neuroni progressivamente più vulnerabili. Il dato è particolarmente rilevante perché la SLA viene oggi diagnosticata quando la perdita dei motoneuroni è già estesa e irreversibile. Individuare un segnale biologico così precoce potrebbe consentire in futuro programmi di sorveglianza mirata per le persone a rischio e, in prospettiva, interventi anticipati prima della comparsa dei primi segni clinici. I ricercatori sottolineano che il ferro non è di per sé dannoso, ma che la sua regolazione fine è essenziale per il corretto funzionamento del sistema nervoso. Lo studio sposta quindi l’attenzione dalla sola componente genetica a processi metabolici potenzialmente modulabili, rafforzando l’idea che la malattia inizi molti anni prima di manifestarsi.

