Scivu, pioggia di multe sui camperisti 

Scambiare un’area sosta a pagamento per campeggio costa caro. Lo sanno bene i 50 turisti, destinatari di una multa di 84 euro sulla Costa Verde, sorpresi dalla Polizia municipale di Arbus alcuni a dormire in pieno giorno dentro il camper, altri a farsi una doccia oppure bere una bibita e altro ancora. «Abbiamo semplicemente – commenta l’agente Antonello Melis – applicato il codice della strada e le norme regionali in materia di ambiente e area sosta. Parliamo di parcheggi in siti d’interesse comunitario a ridosso delle spiagge di Piscinas e di Scivu».

I camperisti

In questa estate che non finisce mai, lungo il litorale di Arbus, da Pistis a Scivu, passando per Torre dei Corsari, Tunaria, Portu Maga, Gutturu ‘e Flumini e Piscinas, c’è la folla di agosto. Tantissimi i vacanzieri stranieri e per la prima volta anche molti italiani che, non trovando indicazioni per raggiungere un'area camper o un posteggio libero adibito per la sosta dei mezzi più grossi o più semplicemente perché attratti dal paesaggio da cartolina fronte mare delle spiagge di Piscinas e di Scivu, hanno scelto questi luoghi da favola. Ed eccoli decine di mezzi fra camper, caravan, roulotte nel parcheggio a pagamento, 15 euro dalle 8 alle 20. Alcuni non hanno pensato che fermarsi in macchina per un pisolino pomeridiano o stare seduti con lo sportello aperto in un parcheggio pubblico è consentito, mentre con un camper è campeggio abusivo.

Le multe

Intenti a godersi liberamente la vacanza, sono stati sorpresi, in pieno giorno e in attività vietate, dagli agenti della Municipale di Arbus che in quest’ultimo periodo hanno staccato 50 verbali. «Il Codice della Strada – ricorda Melis - parla chiaro: i camper sono autoveicoli, e come tali devono essere trattati, a patto che poggino sulla sede stradale con le proprie ruote, nel caso in cui poggino su cavalletti la sosta automaticamente diventa campeggio abusivo».

E in barba ai divieti, alcuni sono stati colti addormentati all’interno del camper, a bere una birra con le portiere aperte, a farsi una doccia, sollevare le tendine, spostarsi all’interno del mezzo. Multe contestate dai destinatari che hanno presso carta e penna e scritto una lettera a Comune e Regione lamentando la tolleranza zero e l’accoglienza punitiva dei vigili nei confronti di chi sceglie di trascorrere le vacanze ad Arbus. «Non è una guerra ai camperisti - conclude Melis – è il nostro lavoro, a volte ingrato. A Piscinas abbiamo multato una famiglia che ha portato fuori dalla Fiat Panda tavolino e sedie».

