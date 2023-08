Scivu, il mare più amato dai cagliaritani 

Il mare di Scivu continua a parlare cagliaritano. Il trend, in crescita del 30 per cento rispetto agli anni scorsi, racconta della spiaggia del litorale di Arbus sempre più frequentata da pendolari della balneazione che arrivano dalla Città metropolitana di Cagliari. «Parliamo – spiega Rossano Vacca, gestore del parcheggio – di un 70 per cento di bagnanti che viaggiano prevalentemente dal capoluogo. Ogni weekend è come Ferragosto, alle 10 del mattino c’è già il pienone». Pochi gli stranieri, ancora meno i residenti di Arbus e del Medio Campidano che affollano invece le altre località della Costa Verde.

Oasi di pace

Perché Scivu? Le motivazioni sono quelle che il sito Sardegna turismo così sintetizza: «Una delle più belle spiagge dell’Isola, solitaria, lontano dal caos cittadino, immersa nella natura, al riparo delle dune di sabbia, punteggiate di ginepri, lentischi, ginestre e gigli di mare. Tre chilometri di sabbia dorata, interrotta da una piccola scogliera». È questo che ha fatto innamorare i cagliaritani, famiglie intere che percorrono 180 chilometri al giorno, andata e ritorno, per raggiungere un’oasi di pace.

Mario Congia, un veterano, racconta: «Da più di 30 anni, il mare delle mie vacanze è Scivu. Lontano dallo stress del traffico caotico. Una volta arrivato, a portata di auto ecco il parcheggio. In spiaggia c’è tutto lo spazio che occorre, si può scegliere se addossarsi agli altri ombrelloni oppure starsene in disparte. Il momento migliore è il tramonto, quando mare, sabbia e rocce si tingono di rosso per effetto del sole calante. L’ora giusta per un aperitivo prima di tornare a casa».

Per Claudio Loi: «Non servono tante parole per descrivere un luogo in cui è ancora possibile rilassarsi a contatto con la natura incontaminata. Vengo volentieri. I chilometri in più non mi pesano, il traffico è scorrevole». Sua moglie aggiunge che la sua prima volta a Scivu fu per una giornata ecologica organizzata dal Wwf: amore a prima vista. Tanto che il sogno è riuscire ad acquistare una casetta ad Arbus.

«È un luogo selvaggio, lontano da qualsiasi forma di inquinamento», dice Bruno Furcas: «L’ho scelto dopo aver letto le sue peculiarità, incantato dalle immagini sui libri e sui social. Dal vero è ancora più bello».

Gli operatori turistici

Paola Dessì è la titolare dell’unico lido: «I clienti, per la maggior parte, arrivano da Cagliari. Restano sulla spiaggia da mattina a sera. Sono contenti di trovarsi immersi tra acqua limpida e tanto verde. Qui non ci sono né villette estive né ristoranti né alberghi: è la natura che domina».

«Per parcheggiare – fa notare Rossano Vacca – si paga dai 3 ai 4 euro in più rispetto al resto del litorale, eppure gli ospiti non mancano. Servirebbero più stalli blu: 250 sono pochi, in un’area d’interesse comunitario non si può».

Il Comune

«È la dimostrazione – dice il sindaco, Paolo Salis – che il valore aggiunto lungo la nostra costa sia la natura:ancora di più a Scivu dove il cemento non è ancora arrivato. Gli accessi selvaggi alle spiagge sono un punto di forza. Il turismo di qualità è anche questo».

