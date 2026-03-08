scivolone dell’ilva, la vetta è più lontana 

Ilvamaddalena 1

Taloro Gavoi 2

Ilvamaddalena (4-2-3-1) : Verardi; Tessaro, Bonu, Esposito, Vitelli; Vrdoljak, Lima Scandellari (37’ st Animobono); Casazza, Attili (27’ st Mondino), Alvarez; De Cenco. In panchina Ruzittu, Zaharia, Reale, Pintus, Secchi, Tamponi, Serra. Allenatore Favarin.

Taloro Gavoi (3-4-2-1) : M. Fadda; Lapia, Sau, Castro; Navarrete, Delussu, Secchi (13’ st Cossu), A. Fadda (13’ st E. Fois); Mameli (45’ st M. Fois), Scanu (13’ st Omofonwman); Zappino (40’ st Malano). In panchina Medde, Santoro, Sanna, Littarru. Allenatore Fadda.

Arbitro : Mattu di Oristano.

Reti : pt 20’ De Cenco; st 19’ Mameli, 25’ Zappino (r).

Note : espulso Santoro per proteste; ammoniti Lapia, Scanu, M. Fadda.

La Maddalena. Il Taloro espugna lo Zichina e compie un balzo decisivo verso la salvezza, mentre l’Ilvamaddalena scivola in terza posizione a meno cinque dalla capolista Ossese.

Nella prima frazione i locali spingono con veemenza cercando il gol del vantaggio, che arriva al 20’ con De Cenco abile a sfruttare una respinta del portiere. I ragazzi di Favarin producono l’azione del raddoppio con Casazza il cui destro però centra un difensore ospite.

Nella ripresa i maddalenini hanno la palla del 2-0 con Alvarez che si presenta a tu per tu con Fadda ma spara clamorosamente alto. Gol sbagliato, gol subito: subito dopo i gavoesi trovano il pari con un colpo di testa di Mameli su un bel traversone di Lapia. Gli ospiti attaccano ancora e Mameli si procura un rigore procurato da E. Fois trasformato da Zappino per il vantaggio. Gli isolani hanno anche la possibilità del pareggio con Mondino che però prima di testa e poi di piede non riesce a centrare la porta ospite. Per i padroni di casa ora c’è il derby gallurese col Tempio mentre il Taloro è atteso dal Tortolì.

RIPRODUZIONE RISERVATA