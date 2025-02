Scivolone della Virtus contro il Torino Teen 

virtus cagliari 58

Torino teen 65

Sardegna Marci CA : Naczk 11, Cadoni 2, Trozzola 14, Pelle- grini Bettoli, El Habbab 15, Peric, Valtcheva 11, Vargiu ne, Gallus 5, Pasolini ne, Podda, Anedda ne. Allenatore Staico

Torino Teen : Azzi 9, Popovic 12, Colli 15, Giacomelli 8, Jankovic 4, Fratamico ne, Paleari 10, Baima, Tortora 2, Isoardi 5. Allenatore Corrado

Parziali : 5-19; 26-33; 46-45



La Virtus Cagliari soffre nel primo e nell’ultimo quarto. In mezzo, una rincorsa che però non basta per conquistare punti. Sconfitta interna (58-65)per la squadra di Staico nel 19° turno di A2 Femminile contro un Torino Teen affamato di punti utili per la salvezza.

Al PalaRestivo, Naczk e compagne sono incappate in un pessimo avvio: più brillanti, le piemontesi ne hanno approfittato per prendere subito il controllo sul +14. La reazione cagliaritana è arrivata nel secondo periodo, con un break di 9-0 capitanato da El Habbab che è valso il rientro sul -5. Dopo aver inizialmente tenuto botta, Torino si è vista superata dalle virtussine sullo scadere del terzo quarto con la verve offensiva della solita El Habbab. Nell’ultimo periodo, però, l’inerzia è girata ancora in favore delle ospiti, che con un break finale di 20-12 propiziato da Colli, Paleari e Popovic, hanno portato a casa la vittoria. ( ro.r. )

