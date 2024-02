Scivolone della Leonardo 

Trasferta amara per la Leonardo nella ventesima giornata di Serie A2 Élite. In Lombardia, sul campo del Saints Pagano, i cagliaritani perdono 4-1 e scivolano fuori dalla zona playoff della classifica del girone A.

La gara

Al PalaRogeno la partita fatica a decollare. Il punteggio resta bloccato sullo 0-0 fino all’ultimo minuto del primo tempo. A 53 secondi dall’intervallo è Keko a sbloccare il match per i padroni di casa. La doccia fredda per la Leo arriva poco dopo, a 20 secondi dal finale di frazione, con il raddoppio di Caglio. Al 12’ del secondo tempo è ancora Keko a colpire e allungare sul 3-0, mentre al 16’ cala il poker nuovamente Caglio. Gli arancioneri restano anche in inferiorità numerica per il doppio giallo di Pusceddu al 17’, ma resistono i due minuti con l’uomo in meno senza subire la quinta rete di giornata. Solo a 10 secondi dal triplice fischio, Marco Tidu trova il gol dalla bandiera per la squadra di Petruso. La sfida termina così sul 4-1: la Leonardo resta ferma a quota 29 punti, scivolando in sesta posizione fuori dalla zona playoff.

Serie A2

Si ferma dopo undici risultati utili consecutivi la striscia positiva del Sestu Città Mediterranea in Serie A2. In casa contro il Milano, la squadra di Casu perde in casa per 3-1 la prima partita del girone di ritorno. Il primo tempo si era chiuso sullo 0-0, nonostante le occasioni create dalle due formazioni e il palo colpito da Girardi. Al 3’ della ripresa è proprio Girardi a portare in vantaggio il Sestu. Al 12’ il pareggio di Rrotani, seguito al 17’ dal vantaggio dell’ex Renan. I padroni di casa provano a riprenderla col portiere di movimento, ma finiscono per incassare a pochi secondi dalla fine il definitivo 3-1 di Volonteri. Il Sestu si fa così agganciare al secondo posto dall’MGM 2000 e vede avvicinarsi anche le altre inseguitrici in classifica, compreso lo stesso Milano.

